Paz Padilla levaba confinada en su casa más de 70 días. La presentadora no había acudido a ‘Sálvame‘ desde entonces, por lo que su llegada era más que esperada por los espectadores del programa vespertino. Sin embargo, su reaparición se ha visto empañada por la polémica. Y es que en plena cobertura del fallecimiento de Álex Lequio, la gaditana hizo algunos comentarios que las redes sociales tildaron de desafortunados. Se mostraba triste con su pérdida y en todo momento trató de empatizar con la actriz, aunque sus palabras quizás no fueron las adecuadas después de que Ana Obregón se haya tenido que despedir para siempre de su hijo Álex con tan solo 27 años. Después de que la intérprete se despidiera de su pequeño en las redes sociales, donde desveló que se había apagado su vida con su partida, Paz Padilla espetó: «Llevaban dos años preparándose para su muerte».

A partir de ese instante, comenzó un aluvión de críticas hacia ella, no obstante hubo otros comentarios que también indignaron a los usuarios de redes sociales: «Me imagino que nunca estás preparado, pero hay que aceptarlo, la muerte forma parte de la vida. Es algo que todos vamos a recorrer ese camino. Yo acabo de pasar por algo parecido”. Unas palabras sobre las que se ha pronunciado, según las redes sociales, su compañero de profesión, Joaquín Prat, que, sin pronunciar su nombre, podría haber lanzado un zasca directamente hacia Paz Padilla.

Después de que se visualizaran las imágenes durante ‘El programa de Ana Rosa’ en las que Ana Obregón y Alessandro Lequio abandonaban el apartamento en el se alojaban en Barcelona, ciudad en la que ha fallecido su hijo, Joaquín se ha sincerado mirando a cámara. «Poco más se puede añadir. Hay veces que es mejor que para decir una tontería es mejor no decir nada. Ana todo tuyo», espetaba muy serio. Tras este ameno discurso, Ana Rosa Quintana le tomaba la palabra: «Las imágenes me parecen desgarradoras porque el dolor que están sufriendo estos padres es absolutamente insufrible como puede entender cualquier persona porque realmente uno está preparado y duele mucho perder a tus mayores, pero nunca estás preparado para perder un hijo». Mensaje que también llega después de que Paz Padilla comparara el fallecimiento de su madre, Dolores Díaz, a los 91 años con el de Álex Lequio a los tan solo 27.

Oleada de críticas hacia Paz Padilla

Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios contra la humorista. Muchos no han comprendido el motivo por el que ha realizado esas comparaciones: «Tú has enterrado a tu madre de noventa y pico años, Paz Padilla. Ana Obregón va a enterrar a su hijo de 27 años. Hay muertes antinaturas, y la muerte de un hijo lo es. Para decir tonterías haberte quedado en casa», decía un espectador del programa en Twitter. Fue el pasado mes de febrero cuando Paz Padilla se tuvo que despedir de su progenitora, un duro trance con el que todavía se emociona, pero que para mucha gente no tiene similitud con el complicado momento al que Ana hace frente.

Ambos son compañeros de Alessandro Lequio

Joaquín Prat de este modo ha defendido el dolor tanto de su compañero como de Alessandro Lequio. Ambos están destrozados tras el fallecimiento de su hijo, más aún con el estado de alarma. Las medidas de restricción y el hecho de encontrarse a más de 600 kilómetros de la ciudad en la que los dos viven dificultaba más la situación, pues solo podían darle su último adiós tres personas al fallecido.

Por el momento, se desconoce la fecha de retorno de Alessandro Lequio al espacio en el que colabora desde hace más de una década. Hace varias semanas el italiano decidió apartarse de su puesto y dejó todo para volcarse en el hijo que tenía en común con Ana Obregón. Los dos se unieron desde que le diagnosticaran a Álex Lequio un cáncer y tuvieron claro desde el principio que aunarían sus fuerzas para intentar vencer a esta enfermedad juntos. Desafortunadamente, no ha sido posible.

También es una incógnita el regreso de Ana Obregón a la obra teatral ‘Falso Directo‘. La intérprete paró en seco el estreno y los ensayos para cuidar de su hijo y tras este fuerte varapalo todo apunta a que su único deseo en estos momentos será tomarse un respiro y refugiarse en su familia más cercana. Todos ellos han hecho piña, demostrando una vez más que sobre todo ante las adversidades se apoyarán unos a otros. Mucho más si cabe desde que falta una pieza fundamental entre ellos como era el chico vivaz y con una enorme calidez humana. Así era Álex Lequio, según cualquier persona que haya tenido la suerte de conocerle.