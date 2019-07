Como ya adelantaba en exclusiva la revista SEMANA cuando anunciaba que Isabel Pantoja sería concursante de ‘Supervivientes’ -y todos los medios nos negaron-, ya se decía que la tonadillera no solo había firmado participar en el reality más duro de la televisión, sino también su permanencia en la cadena. La cantante se ha asegurado su presencia en Telecinco y así lo acaban de confirmar desde la propia cadena, que tiene claro que su futuro profesional pasará por ser jurado en un talent musical al más puro estilo ‘La Voz’, ‘Got Talent’ u otro proyecto similar que aún tengan en recámara.

SEMANA no solo anunció en exclusiva que Isabel Pantoja sería concursante de ‘Supervivientes’, también que había firmado un contrato de larga duración con la cadena para seguir colaborando en futuros proyectos. Ahora, meses después del anuncio de SEMANA, el director de Contenidos de Mediaset, Manuel Villanueva, confirma que “la cantante participará en otro tipo de formatos que tienen que ver con su trayectoria profesional, como es la música”, como así asegura en una entrevista concedida a la Agencia Efe.

“Y seguramente podréis verla en un futuro en alguno de nuestros talents”, asegura Villanueva, que a pesar de tener como máxima no revelar ningún secreto de la cadena y de los proyectos que se traen entre manos con Isabel Pantoja, reconoce que lo más seguro es que su papel sea como jurado: “Con seguridad, sí”. Eso sí, prefiere no hablar de fechas para no pillarse los dedos.

Por el momento, habrá que esperar a que Isabel Pantoja regrese de Honduras, una vez terminada su aventura en ‘Supervivientes’. Un espacio que está gozando de los mejores datos de audiencia de su historia, al contar con uno de los personajes más admirados, pero a la vez desconocidos, de nuestro país.