«Siempre he justificado a mi madre diciendo que es mi tío el que está encima de ella. Realmente es ella la que toma las decisiones», ha afirmado.

Isa Pantoja se ha mostrado totalmente aturdida cuando ha conocido las demoledoras declaraciones que hizo Kiko Rivera contra Isabel Pantoja en el especial ‘Cantora, la herencia envenenada’. La joven veía atónita cómo su hermano desvelaba el origen del conflicto y lo que pasó el pasado 2 de agosto en Cantora cuando descubrió los trajes y demás pertenencias de su padre: «Me imaginaba cualquier cosa de mi hermano hacia mi madre, pero eso no me lo esperaba para nada. No solamente lo que cuenta, es lo que viene después».

No ha entendido la forma en la que ha actuado el DJ haciendo públicos capítulos muy personales de la familia: «Es algo muy fuerte. No entiendo qué le ha pasado por la mente a él para decir eso, no entiendo». Además, ha confirmado que desconocía ese episodio a pesar de que sí estaba en Cantora. «Yo sé que mi hermano estuvo un poco mal y con la mosca detrás de la oreja. Nunca pensé que era por eso».

«Aunque tenga razón, no digo que no la lleve por lo visto es así. No es el sitio ni el lugar. No lo comparto». Ha reconocido que no podía asimilar tanta información de repente: «Es demasiado, de verdad. No sé qué decir. Entiendo a mí hermano, pero no comparto la manera de hacerlo en un plató. Intento controlarme para no volverme loca como el otro día».

«Mi madre tiene muchos errores»

Isa ha querido saber si su progenitora se había pronunciado al respecto, algo que por el momento no ha hecho. Eso sí, ha salido en su defensa negando que estuviese cegada por el dinero. «Muchas cosas de las que dice mi hermano son verdad, pero es mi madre. Es una de las personas más importantes de mi vida. Siempre estaré agradecida, no puedo remar en contra».

«Es verdad que Cantora es una vuelta al pasado. Igual era hora de tomar una buena decisión y hacer las cosas bien. Es una cosa que solamente lo saben ellos. Mi madre tiene muchos errores, pero no creo que haya hecho nada para perjudicarnos. Al contrario». Y añadía confundida: «No sé lo que va a pasar».

Además se ha pronunciado sobre su tío Agustín. Cabe recordar que ella siempre ha sido una de las más críticas con él. «Me sorprende muchísimo que mi hermano hable de mi tío. Le veo harto». En este caso sí que comparte las palabras de su hermanos: «Mi madre toda la vida se ha llevado trabajando y ha tenido que mantener a todo el mundo. Esa es la vida fácil y cómoda. Mi punto de vista es que ella convive con él, no quiere separarse y sabe que mi hermano tiene su vida y yo también. ¿Qué va a hacer? ¿Quedarse sola en Cantora?».