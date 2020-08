¡Sorpresa! Telecinco ha anunciado que ya lo tiene todo preparado para comenzar a rodar las nuevas entregas de uno de sus programas estrellas, ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’, el programa culinario de Mediaset que reúne a los rostros más populares de nuestro país. Y en esta duodécima edición, los protagonistas representan a lo mejor de cada casa.

Irene Rosales, Miguel Frigenti, Amador Mohedano y Fani Carbajo serán los cuatro anfitriones de la nueva edición del programa de Mediaset. Los nuevos concursantes tendrán que preparar unos suculentos menús y hacer unas agradables veladas para convertirse en el ganador de la temporada 12. «Son cuatro caracteres muy, pero que muy diferentes (con alguna cuenta pendiente entra alguno de ellos) y con personalidades que van a hacer temblar las cenas», informa la cadena de Paolo Vasile.

Cabe resaltar que se trata del cuatro programa (reality) consecutivo en el que participa Carbajo después de que se convirtiera en la gran protagonista de ‘La isla de las tentaciones’. Tras convertirse en el fenómeno de la temporada, la de Vallecas pasó por ‘Supervivientes’ y tras su llegada de Honduras se encerró en ‘La casa fuerte’ junto a su chico, Christofer.

Por el momento, se desconoce si habrá alguna aparición especial. Sin embargo, estamos seguros de que la mujer de Kiko Rivera le pedirá consejos culinarios a su suegra, Isabel Pantoja. Por su parte, el colaborador de ‘Sálvame’ se volverá a poner frente a los fogones, como ya hiciera hace unas semanas junto a sus hermanos en ‘La última cena’. Además, gracias a que habla sin filtros, estamos seguros de que conseguirá sacarle un sinfín de titulares e información a sus tres compañeros. En el caso de Amador Mohedano, supone su regreso a la televisión después de que protagonizara una sonada entrevista en ‘Sábado deluxe’ en el que habló abiertamente sobre los problemas que tiene con su sobrina, Rocío Carrasco. Sin lugar a dudas, se trata de unos concursantes que están de plena actualidad y que su participación en el programa y todo lo que digan en él, darán mucho que hablar.

Irene Rosales y su buena sintonía con Asraf Beno

En las últimas semanas, Chabelita Pantoja y Asraf Beno se han convertido en los protagonistas absolutos de la crónica social gracias a sus enigmáticos mensajes que dejan entrever que tienen algo entre manos. A raíz de la boda de la mejor amiga de la interprete de «Ahora me va mejor», Aneth, saltaron todas las alarmas sobre una posible e inminente boda de los dos tortolitos. Sin embargo, también son muchos que indican que podrían estar esperando un bebé. «SPOILING OURSELVES💫 (Arruinándonos a nosotros mismos) 1 año y medio a tu lado y casi 2 desde que te conocí🦋 el año que viene me tendrás que ayudar. Pd; solo tú lo entenderás», escribía la joven en las redes sociales dejando un sinfín de preguntas a sus seguidores.

Sobre esto, Toñi Moreno ha querido saber en ‘Viva la vida’ qué sabía Irene Rosales. La colaboradora ha hecho hincapié en que no se trata de un embarazo y admite que apuesta por un proyecto profesional en el que se embarcaría próximamente. De la misma forma, la mujer de Kiko Rivera ha explicado que le ha sorprendido mucho el novio de Chabelita puesto que ha podio conocerle en profundidad gracias a sus visitas a Cantora. “Asraf es una maravillosa persona, no había tenido oportunidad de conocerle. Se ha portado muy bien con mis hijas», destacaba Rosales sobre el modelo. Asimismo, Rosales admitía que le ha pedido disculpas a la hermana de su marido hace unos días: «Le dije: ‘perdóname por todo el daño que os he podido causar porque he juzgado a Asraf sin conocerlo'».

Está claro que la familia está pasando por su mejor momento después de que todos olvidaran sus rencillas familiares tras el duro golpe que sufrió Rosales con la muerte de su madre. Una pérdida que ha sentido mucho el clan Pantoja y que se ha situado junto a la colaboradora para mostrarle todo su apoyo. Los hermanos han vuelto a tener una buena relación y Asraf se ha convertido uno más en la familia más mediática de España. Prueba de ello es la instantánea que nos dejaron con motivo del cumpleaños de la tonadillera.