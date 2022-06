Ion Aramendi no ha podido estar al frente de ‘Conexión Honduras’ este domingo tras haber dado positivo en covid. Ante su baja, Carlos Sobera le ha sustituido y se ha puesto al frente del debate de ‘Supervivientes‘. El también presentador de ‘First Dates‘ le ha deseado una pronta recuperación al presentador y le ha pedido que estuviera muy atento a todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en Honduras.

Ion Aramendi ha dado positivo en covid y por ello no ha podido estar al frente de ‘Conexión Honduras’ este domingo 26 de junio. El presentador ha entrado en directo al programa a través de videollamada y ha admitido que ha pasado unos días complicados debido a los síntomas. Eso sí, ahora se encuentra perfectamente. «Ya estoy saliendo», dejaba claro. Ante la baja del presentador, ha sido Carlos Sobera quien ha cogido los mandos del debate.

Para quitarle hierro al asunto, el presentador de ‘First Dates’, además de desearle una pronta recuperación, ha querido hacer una broma para animar a su compañero: «Me temo que la gente nos va a confundir, como tenemos la misma edad y somos los dos del País Vasco, ya verás…». Asimismo, Ion Aramendi también ha entrado a valorar el encuentro que van a protagonizar Anabel Pantoja y Arelys, madre de Yulen Pereira. Creo que esta noche es un programa muy especial, ese encuentro va a ser maravilloso. Creo que va a haber mucha emoción por parte de Yulen con su madre y que no lo va a empañar lo que pueda pensar o no de Anabel», comentaba. Unas palabras que Carlos Sobera ha aprovechado para advertir al presentador y pedirle que estuviera muy pendiente de lo que iba a pasar: «Igual te llamo en directo par que me des tu opinión, nunca se sabe«.

Tras conocer la noticia y compartirla también a través de sus redes sociales, muchos de sus compañeros de cadena, así como sus seguidores, le han dedicado cariñosos mensajes y le han deseado que se recupere pronto para poder volver a verlo en la pequeña pantalla. «Te echaré de menos«, escribía Lara Álvarez junto a un emoji de un corazón rojo.

Ion Aramendi, presentador estrella de Telecinco

Desde su vuelta a Mediaset, Ion Aramendi se ha convertido en uno de los presentadores estrellas de la cadena gracias a los buenos datos de audiencia que hace el debate de ‘Supervivientes’, así como por la simpatía que desprende a la hora de ponerse frente a las cámaras. “En la cadena están muy contentos con el desempeño de Ion Aramendi, saben perfectamente que es lo que necesita ahora mismo Telecinco. Es fresco y muy divertido. Una cara nueva, que es la expresión que más se está repitiendo en los despachos. A partir de septiembre todo va a cambiar mucho y está clarísimo que los cambios pasan por tenerlo a él con un programa diario”, dice una fuente del grupo audiovisual a SEMANA.