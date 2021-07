La inesperada respuesta de Olga Moreno a la explosiva carta de Antonio David Flores

Después de más de tres meses pasando penurias en ‘Supervivientes’, Olga Moreno ha vivido uno de los momentos más especiales de toda su trayectoria en el concurso de Telecinco. Ha podido leer la carta que le ha escrito su marido, Antonio David Flores, en la que hace referencia directa a Rocío Carrasco.

En su misiva, el malagueño le enviaba las siguientes palabras: «No lo olvides. A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca». Una clara alusión a la madre de sus dos hijos que ha provocado la respuesta inmediata de la concursante. «Lo he cogido perfectamente», decía.

Jorge Javier Vázquez no ha tardado en preguntarle por este asunto, de máximo interés teniendo en cuenta la tormenta mediática desatada a raíz de la emisión del documental ‘Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva’. Pero la respuesta de la andaluza resultaba sorprendente. Según ella, lo que le ha redactado su marido nada tiene que ver con la hija de Rocío Jurado.

«No tengo ni idea. Es cosa de mi marido y mía. No es por Rocío. No va por ahí. Lo que pasa es que él siempre me ha visto muy luchadora», decía. «No va por Rocío Carrasco, te lo aseguro. Mi marido no tiene esa maldad para decirlo en una carta. Y más que es la madre de esos niños».

El mensaje de Antonio David ha provocado que la malagueña estallara en llanto. Emocionada, decía: «Mi familia y yo estamos muy unidos. Y con mis cuñadas hablo todos los días. Con mi suegra igual. La familia de mi marido es para quitarse el sombrero. todos. Lo he intentado criar acorde a su edad, sin rencor. Hoy estoy súper orgullosa porque son dos niños.. Rocío desde chiquitilla ha sido más mayor de lo que es. Y David es de otro planeta. Ese es un fuera de serie».

E lo largo de la gala, Olga vivía otro importante momento. Y accedido a hacer algo que jamás hubiera imaginado. ¡Se ha cortado la melena! En la Mesa de las Tentaciones del ‘reality’ le han ofrecido renunciar a su pelo largo a cambio de algunos platos de comida. En un principio se ha resistido, pero tras reflexionarlo ha accedido y se ha lanzado a cortarse 20 centímetros de pelo. «Me corto el pelo por los hombros por la crema de cacao y pan. Llevo 45 años para tener el pelo así, voy a la peluquería y me corto un centímetro, pero tengo tanta hambre», decía. La organización de ‘Supervivientes’ ha aceptado su canje y de este modo se ha podido ver cómo le cortaban el pelo en directo.

Olga Moreno se corta el pelo en directo: «Estoy loca perdida»

«Vengo a jugar y sí. Perdóname, Lola, cariño», le ha dicho la sevillana a su hija Lola. Al parecer, a su niña le encanta su larga melena larga. La encargada de ejercer de peluquera ha sido Melyssa Pinto, quien se ha esmerado por no hacerle un estropicio en el pelo. «Tenéis una obsesión por el pelo largo. Olga, te acabas de quitar 20 años de encima cortándote el pelo», le ha dicho Jorge Javier Vázquez.

Este jueves, Olga Moreno también se despedía se su hermana Rosa, quien se trasladó a Honduras para verla. Su visita se producía pocos después de las visitas de Sandra Pica y Anabel Pantoja a los Cayos Cochinos, en las que ambas mujeres filtraron datos sobre el exterior a los concursantes.

No cabe duda de que el concurso de Olga Moreno ha dado un giro radical desde que ha tenido noticias del exterior. A partir de ese momento no ha dudado en hablar abiertamente de su vida privada. «Vamos a estar bien, es lo que hemos vivido. Pero ella es la injusticia. Me siento egoísta por haberlos dejado solos porque ellos se apoyan mucho en mí. Ya está bien, se acabó el mal rollo, el estar callado. ¡Ya está bien! Me parece todo tan fuerte y surrealista», se lamentaba hace apenas unos días.