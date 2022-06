Isabel, la primera secretaria que tuvo Amador Mohedano, ha hablado por primera vez del tiempo que trabajó al servicio del hermano de Rocío Jurado. Han pasado décadas desde que se puso bajo sus órdenes, pero recuerda a la perfección su modus operandi como mánager. «Venía a la oficina a figurar. No tenía mucha idea de nada», ha explicado en una entrevista en ‘Sálvame’.

«Llegaba un rato, se iba, volvía a pasar otro rato», ha revelado. La que fue mano derecha de Amador ha contado que este solía hacer trabajo de oficina «media hora», a veces «una hora» o «dos». Y, al parecer, no era un jefe demasiado generoso: «Cobraba 30.000 pesetas, pero jamás me contrató. Los papeles, me decía, ‘están en la gestoría’, pero nunca coticé a la Seguridad Social». Ese fue el principal motivo por el que dejó de trabajar con él.

«Tenía llamadas de mujeres», ha revelado la primera secretaria de Amador Mohedano

«Me tonteaba a mí y a mi compañera, nos decía que la falda nos quedaba muy bien«, ha confesado. «Pese a estar casado con Rocío Jurado nos tiraba la caña a todas. Nos decía cosas como la falda te queda muy bien, cosas así. Era tan mujeriego, que creo que su hermana le tenía que parar los pies«. Incluso recibía llamadas de féminas con las que no tenía una relación profesional: «Tenía llamadas de mujeres». No sabe a ciencia cierta si este tuvo relaciones extramaritales con otras señoras, pero intuye que fue así: «Imagino que sí».

Asimismo, ha explicado que la cantante de Chipiona estaba al tanto de las capacidades de su hermano como representante: «Su hermana conocía sus limitaciones, era un representante horroroso». Y ha recordado que el andaluz «nos tenía prohibido dar todo tipo de documentación a la albacea de Rocío Jurado». Les indicaba: «Si no estoy yo delante, aquí no sale ninguna documentación«.

El emotivo reencuentro de Amador Mohedano y Rosa Benito en televisión

Cabe recordar que el pasado fin de semana, Rosa Benito y Amador protagonizaron un bonito reencuentro en el plató de ‘Déjate Querer’. Entre lágrimas, los que fueran marido y mujer recordaron cómo fue su historia de amor y qué pasó para que se apagara la llama del amor. Los dos pusieron hicieron balance del tiempo que estuvieron juntos y destacaron que lo mejor que tienen son sus cuatro hijos. «Tenemos una familia maravillosa», afirmaron. «Quiero darte las gracias por esos cuatro hijos maravillosos que me diste, por el cariño que siempre hemos tenido. Ojalá pudiéramos por lo menos seguir y que los niños vean que seguimos teniendo buen rollo, buena armonía. Éramos la envidia de la gente que teníamos alrededor nuestra, del cariño que hemos demostrado tantos años con mi hermana Rocío», decía un emocionado Amador.