El nuevo programa de Telecinco, ‘Pesadilla en el paraíso’, ha cerrado por fin el cartel con los 16 famosos que participarán en el formato. Tal y como ha adelantado SEMANA, el domingo 4 de septiembre, todos los concursantes partirán rumbo a la localidad gaditana de Jimena de la Frontera para arrancar las grabaciones. Ante esta cuenta atrás para el inicio del concurso, Gloria Camila ha tomado una drástica decisión: ha dicho adiós a sus extensiones. ¿El motivo? Quiere estar lo más cómoda posible ante el nuevo reto al que se enfrenta: sobrevivir en un entorno rural como si de un ‘Supervivientes’ en el campo se tratase. «Fuera extensiones que tenemos vacas que ordeñar», ha escrito la hija de José Ortega Cano en su perfil de Instagram.

La foto no deja lugar a dudas: la colaboradora de Mediaset ha dicho adiós a su larguísima melena, conseguida gracias a extensiones, y se ha decantado por una media melenita muy favorecedora. Eso sí, mantiene el color oscuro de su cabello, que luce igual de bonito ahora que está más corto… y con trenzas, tal y como muestra en una foto a través de Stories.

Así afronta Gloria Camila su paso por ‘Pesadilla en el paraíso’: «Nos va a venir bien que cada uno haga su vida por separado»

Lo cierto es que la joven parece dispuesta a cortar por lo sano con todo. Y esta determinación incluye mucho más que su pelo. Su paso por el nuevo espacio de Telecinco la ayudará a poner tierra de por medio ante la delicada situación familiar. La crisis matrimonial entre José Ortega Cano y Ana María Aldónha puesto sobre el tapete las diferencias entre el diestro y su mujer, así como las tiranteces y la falta de química entre Gloria Camila con la diseñadora. «Creo que me va a venir muy bien. Nos va a venir bien que cada uno haga su vida por separado y que cada uno tome sus propias decisiones», ha reconocido la joven sobre su inminente entrada en ‘Pesadilla en el paraíso’.

El ambiente en el hogar del torero que Gloria Camila no ha dudado en posicionarse a favor de su padre y sigue sin dirigirle la palabra a su madrastra: «No hablo con Ana desde hace tiempo y no pregunto más de lo que me repercute. Sé cómo está la situación por parte de mi padre», ha admitido. Sincera, ha explicado que no desea saber si su padre se separa de su mujer mientras ella esté dentro del concurso: «Que decidan lo que quieran, pero siempre digo que las cosas de casa se lavan en casa». Ajena desde hace días a la polémica, ha optado por dar tijeretazo al asunto. Y al pelazo que lucía hasta ahora.