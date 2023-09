Gema López debuta en 'Espejo Público': así ha sido su primer programa

Se han acabado las vacaciones para Gema López, pero por una buena razón. Y es que la colaboradora de televisión ha estrenado nuevo trabajo tras el final de 'Sálvame'. Lo hace como copresentadora de la sección de corazón en 'Espejo Público', programa de Antena 3. La noticia de su fichaje fue una bomba, ya que ha impresionado que diga adiós a Mediaset para irse a la cadena de la competencia.

Gema López no ha podido ocultar sus nervios. Y es que la ocasión lo merecía. Era su debut en un nuevo programa y en otra cadena. Hace 4371 días que Gema López dejó Antena 3 para empezar una nueva etapa profesional en Telecinco. Con una camisa negra, una falda estampada y unos zapatos de tacón en negro, ha iniciado este nuevo reto, con el que dice estar feliz: "Estoy muy contenta", ha declarado antes de empezar a tratar los temas de la actualidad de la crónica social.

Fue hace 11 años cuando Gema López se despedía de Antena 3 tras el final de 'Dónde estás corazón'. "Fue un aprendizaje, porque fue despedir una etapa de tu vida. Parecía que el tiempo no había pasado, me reencontré con gente que hacía mucho que no veía. Me ha removido eso", ha declarado sobre todas las personas con las que trabajó en su momento y con las que se ha reencontrado ahora.

Pero hay algo que le ha hecho empezar con mal pie: "He dicho 'me voy a poner de señorita', con mis tacones, pero me encuentro con la presentadora con zapatillas de deporte", ha dicho en tono de broma. De hecho, no ha tenido problemas en quitarse los tacones para estar más cómoda.

Susanna Griso ha sido la encargada de presentarla y no ha dudado en mandar un mensaje directo a Ana Rosa Quintana: "Ana Rosa, me he traído a Gema López con tu permiso", ha declarado, recordando que fue con ella con la que Gema empezó su carrera en televisión como cara visible de 'Sabor a ti'. Tras este programa, Gema pasó a 'Dónde estás corazón', donde estuvo durante nueve años. Ya luego empezó un nuevo reto junto a 'Sálvame', donde ha estado durante 12 años.

El primer tema que han tratado tras presentarla ha sido el funeral de María Teresa Campos en Málaga. Gema López conoce muy bien a Terelu Campos y Carmen Borrego, porque ha trabajado con ellas durante años. "Es un día de recogimiento y familiar. Hemos intentado que una de las dos hablara en directo, pero han declinado la oferta porque tenían una reunión mucho más íntima", ha declarado Gema López sobre las hermanas Campos.

Ella misma aseguraba hace unas horas que estaba feliz ante este nuevo reto, pero que también sentía muchos nervios: "Esta sonrisa denota mi estado de ánimo de los últimos días. Gracias por los mensajes tan bonitos 😍 que me estáis mandando. Me siento súper afortunada ☺️Nos vemos mañana en @espejopublico 📺 #nuevosretos #nuevasmetas #gracias #allavamos #quenervios", escribía Gema López feliz e ilusionada.