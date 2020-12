«Para mí Fani lo es todo», ha afirmado Christofer en su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’ donde ha expuesto sus problemas para encontrar trabajo.

Desde que se dieran a conocer gracias a la primera edición del reality ‘La isla de las tentaciones’, la relación de Fani y Christofer ha estado repleta de vaivenes. El pasado octubre la pareja decidía romper y, ahora, tan solo unos meses después revelan que han vuelto. «Nos estamos conquistando de nuevo», señalaba Christofer con un brillo especial en los ojos durante su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

Tras el último golpe en la relación, él quiere ir con cautela en esta nueva reconciliación, pero no oculta que está muy ilusionado: «No hemos puesto nombre a lo que tenemos ahora». Definía la situación que está viviendo con las siguientes palabras: «Para mí Fani lo es todo». Y a pesar de que no ha reconocido públicamente que son novios sí que ha dicho que se ven constantemente y que están volviendo a la época del cortejo.

«Quiero recuperar a Fani porque sigo enamorado de ella, pero me da miedo volver a pasarlo mal», añadía con sinceridad. Los últimos meses ambos han acuciado la distancia y, por supuesto, se han echado de menos. Ahora quieren retomar la relación que tenían al principio, pero caminan con cautela, siendo muy prudentes. «Cuando voy a casa a ver al niño me dice que me quede a cenar y después de la cena nos tomamos el postre y está muy rico, la verdad». Atraviesan un tiempo de gran fogosidad: «Nos mandamos mensajes diciéndonos que tenemos muchas ganas de pillarnos».

«Habíamos perdido esa pasión y habíamos entrado en una monotonía. Ahora estamos en un punto, en un tonteo, que antes no habíamos tenido. Cuando empezamos la relación nos conocimos un jueves y el sábado ya estábamos prácticamente viviendo juntos», explicaba. Asimismo, ha indicado que no han vuelto a vivir juntos, pero que se ven constantemente, además, él continúa teniendo su cepillo de dientes en casa de Fani.

Los problemas para encontrar trabajo de Christofer

Una de las últimas peleas de la pareja se produjo porque él no trabajaba y se pasaba el día en casa. Cabe recordar que Christofer tomó la decisión de dejar su empleo de camarero cuando se vio colapsado por la presión mediática y el boom de ‘La isla de las tentaciones’. «Admito que me estanqué en su día. Obviamente todo el mundo tiene fallos. He intentado cambiarlo y retomar cosas que había dejado estancadas».

Por el momento, ha intentado buscar un nuevo empleo, pero indicaba que se le ha rechazado por su exposición televisiva. Ha confesado sus dificultades para volver al trabajo y ha contado que le cerraron las puertas de un trabajo de dependiente porque en los últimos tiempos se había convertido en un personaje conocido en la pequeña pantalla. «No lo he sabido manejar de la mejor manera y coger el tren cómo tenía que hacerlo».