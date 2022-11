Este jueves, Sonsoles Ónega ha anunciado que Esther Doña se incorpora a la plantilla de colaboradores de ‘Y ahora Sonsoles’, su nuevo programa en Antena 3. El anuncio se ha hecho ‘oficial’ al finalizar la sincera entrevista que ha concedido la marquesa viuda de Griñón. «Quédate como colaboradora en este programa. ¿Te apetece?», le ha preguntado la periodista. Esta ha respondido de inmediato: «Por supuesto, me hace mucha ilusión». Incluso se ha lanzado a pedir si su perrita puede acompañarla en el plató: «¿Chloé puede venir más?». La respuesta de la presentadora era clara: «¡Sí, hombre, claro que puede venir! Eso ya lo hablaremos con producción».

«Lo he pasado muy mal, lo he pasado fatal. Murió Carlos de covid y a los pocos meses murió mi padre. Han sido momentos muy duros para la sociedad en general. Ha sido horrible, era algo que no podíamos imaginar», ha confesado la andaluza en su encuentro con Ónega. «Creo que no me ha dolido tanto como esto, como la ruptura de Santiago. Creo que ha sido por la indiferencia. Para mí ha sido muy traumático el no poder hablar, que no se te explique el porqué».