El día ha llegado. Nagore Robles se suma temporalmente a la convivencia de ‘Secret Story. La casa de los secretos’ para jugar un papel fundamental en la nueva prueba semanal. Este miércoles, al comienzo de la quinta gala presentada por Carlos Sobera, la ex concursante de ‘Gran Hermano’ ha llegado a lomos de un caballo a las instalaciones de la casa de Guadalix. Ataviada como una reina, Nagore Robles se ha metido en su papel y le ha asegurado al presentado que tenía ganas de «que estés a mis pies como un súbdito. Uno de los buenos. Tengo unas ganas», decía. Sobera ha querido saber que siente después de regresar a Guadalix trece años después: «Todas estas tierras que veis aquí, son mías. Vengo desde Basauri, que hace un frio de pelotas, bajando por Burgos. Pero todo bien, Carlos», espetaba a lomos del caballo en el que ha llegado.

Nagore Robles tiene un cometido muy especial durante estos días en la casa de Guadalix

La colaboradora de televisión tiene un cometido muy importante en la prueba semanal. Nagore Robles, que vivirá junto a los concursantes hasta el próximo domingo, desempeñará la figura de reina del castillo en la nueva prueba, que dividirá a los participantes en señores y vasallos. La llegada de Nagore llega una semana después de que estuviera prevista la entrada de Kiko Rivera, para tener su propio cometido en la prueba semanal anterior. Sin embargo, sus polémicas declaraciones sobre su hermana, Chabelita Pantoja, obligó a la dirección del programa y a la productora a rescindir la participación del DJ en el concurso.

Sin embargo, en esta ocasión sí que han podido contar con la presencia de Nagore Robles. Este domingo, era Toñi Moreno quien daba la gran noticia. La propia protagonista entró en directo en la gala desde su hogar donde se ha mostrado muy emocionada. «Tengo unas ganas locas de verles en persona y poder tener una opinión basada en hechos», ha afirmado visiblemente feliz por esta oportunidad. Además, Nagore Robles desveló el pasado domingo que quiere no «dejar a nadie indiferente» como hizo en su primera incursión televisiva. «Tengo una misión que es pasarlo bien y disfrutar como nunca. ¡Ahora no me podéis echar!», ha bromeado con Toñi Moreno.

La colaboradora regresa a Guadalix de la Sierra trece años después

Y es que regresa a aquel lugar en el que saltó a la fama hace ya trece años. Es cierto que no es el mismo hogar en el que vivió hace trece años y que tampoco es el mismo concurso, pero seguro que la casa de Guadalix de la Sierra sí que le recuerda mucho a todo lo bueno (y lo malo) que vivió en la undécima edición de ‘Gran Hermano’. Hay que recordar que fue en el concurso donde se ganó un título que todavía nadie ha logrado arrebatarle, el de la expulsada con el mayor porcentaje de la historia de un reality en España. Nada más y nada menos que un 95%.

Este martes, en la Última Hora del concurso, Sandra Barneda también se pronunciaba sobre la entrada de su pareja en ‘Secret Story: la casa de los secretos’: «Mañana veremos quién termina siendo el mister o la miss mueble de la casa. Atención mañana con Carlos Sobera conoceremos el nombre del expulsado y habrá nominaciones y atención…¡Va a entrar el terremoto Nagore Robles para revolucionar aún si cabe más la casa! Madre mía esa convivencia cómo va a ser», dijo la presentadora.

La emotiva carta a sus mascotas horas antes de entrar al concurso

Horas antes de entrar en el concurso, Nagore Robles compartía una imagen en Instagram junto a su perrita, que falleció hace dos años, a quien ha querido dedicarle su regreso a la casa de Guadalix. Una bonita carta que reza así: «Querida amiga: Hoy es un día inolvidable, hace dos años que te fuiste. Recuerdo cuando me llamaron diciéndome que ya no estabas. Me quedé en shock , nadie está preparado para vivir una pérdida tan grande. Ocupabas tanto en mi vida , que el vacío que has dejado es infinito. No dejo de hablarte ni un solo día, de recordar tu risa, tu olor , tus abrazos y tu energía», ha comenzado diciendo.

«Sé que hoy estarías súper emocionada, feliz, alegre como una niña , pegada a la televisión porque voy a vivir una experiencia como las que a nosotras nos gustaban, intensa, imborrable y sin duda surrealista. Hoy a las 12 de la noche cambio de número, de ciclo, alguien me dijo que este número para mí sería el más importante de mi vida, así que estoy deseando conocer el primer día de esta nueva etapa», ha continuado.

«De quien más me cuesta separarme es de Nash, vino con una misión muy importante , llenarme de amor y de luz cuando yo estaba oscuras. Nash me recuerda a ti, tan noble, bueno, cariñoso y que con solo mirarnos, nos entendemos. Esta noche tan especial, va dedicada a ti».