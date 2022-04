A medida que avanza ‘Supervivientes’, los concursantes del ‘reality’ empiezan a sacar a relucir sus personalidades. Es el caso de Kiko Matamoros, quien ya ha protagonizado un encontronazo con Rubén Sánchez. El culturista asegura que lo tienen “anulado” todas las personas de su grupo y que no puede hacer nada porque no lo dejan: “Me siento un cero a la izquierda”.

El colaborador de ‘Sálvame’ no está de acuerdo con las opiniones del deportista, al que ha atacado con duras descalificaciones. Según él, su “puta frustración es que eres un anónimo” y que ser la pareja de Enrique del Pozo no lo ha ayudado en absoluto a ser conocido por el público. «Eres un puto frustrado, un fracasado. Y cuando te vas a la puta calle, que nadie te conoce. Eres un anónimo, que vas presumiendo de ser conocido y no te conoce ni Dios», le ha espetado. Las declaraciones del madrileño no le han sentado nada bien al que fuera componente del dúo ‘Enrique y Ana’.

«Quieres ser el Papa en todos los sitios», recrimina Enrique del Pozo a Kiko Matamoros

«Siento un profundo respeto hacia Kiko, lo conozco desde que vamos al colegio. Una persona que sale del armario, que es el primer culturista, que lo reconoce y que sale del armario», ha arrancado diciendo del Pozo. «Que un deportista en este país diga que es homosexual y salga del armario es muy importante para que venga Kiko, que es un tío muy inteligente, y que esté de entrada diciendo que es un «frustrado». Le voy a decir lo que es un frustrado.

«Yo no soy un frustrado y no tengo la enfermedad que tienes tú, que quieres ser el Papa en todos los sitios. Cuando Dios inventó el mundo le dijo a Kiko Matamoros: ¿Matamoros, cómo hay que hacer? Matamoros es un señor con el que coincido en los platós y le tengo profundo respeto, pero no voy a consentir que una persona que lo tiene apartado le diga que todo lo que hace está mal». Más adelante se lamentaría: «Yo no le diría a su mujer (haciendo referencia a Marta López Álamo, presente en el plató), que me parece una gran señora, que es una modelo frustrada. No son maneras»

Kiko Matamoros considera que Rubén va de víctima, que protesta por la comida y que con su actitud no hace ningún favor a la comunidad LGTBI. Todo lo contrario, lo que hace, según él, es «ensuciarla». Este se ha defendido alegando que a los gays se les «tacha y no se nos deja salir adelante». En su caso, «cuando has sido número uno del mundo, mister Olimpia un homosexual», se ha topado con muchas piedras en el camino. Las palabras de Matamoros han provocado que Rubén se quejara ante el resto de sus compañeros: “Me he sentido humillado en todo momento”.

Jorge Javier Vázquez no ha podido evitar comentar: «Me está sorprendiendo mucho Kiko porque tiene más voz en Honduras que en plató de ‘Sálvame». Y se lo ha dicho al propio Matamoros, que no ha dudado en responder: «Es posible porque aquí tengo más mala leche».

