A pesar de mostrarse de lo más feliz en su regreso al trabajo, una foto hecha por Risto Mejide le ha dado más de un quebradero de cabeza a la tonadillera.

Siete meses después de estar recluida en Cantora a raíz de la guerra pública con su hijo, Kiko Rivera, Isabel Pantoja ha vuelto de nuevo al trabajo. Visiblemente más delgada, la tonadillera ha vuelto por todo lo grande y se encuentra inmersa en las grabaciones de ‘Top Star’, el nuevo programa de Telecinco presentado por Jesús Vázquez en el que ejercerá como mentora. A pesar de que la cantante se ha mostrado de lo más feliz en su regreso a la televisión, lo cierto es que no ha empezado todo tal y como ella esperaba y se ha llevado un pequeño disgusto en uno de sus primeros días de rodaje.

Hace unos días, Risto Mejide compartía una foto con sus dos nuevas compañeras de programa. Gracias a estas instantáneas pudimos comprobar la felicidad y las risas de Isabel Pantoja en su vuelta al trabajo. Sin embargo, la imagen en sí le ha traído más de un quebradero de cabeza al publicista. En concreto, tal y como desvela ‘Socialité’, a la interprete de «Marinero de luces» no le ha hecho ninguna gracia el selfie que ha compartido el también jurado de ‘Got Talent’ en sus redes sociales.

Según explica el programa de María Patiño, el equipo de la artista habría pedido a todos sus seguidores que no compartieran la imagen porque Isabel Pantoja no se ve favorecida en la misma. “No pongáis fotos donde aparezcan los looks de Isabel y bastante menos en las que sale poco favorecida. Necesitamos que las cuentas de fans de Isabel que publicaron la foto que la eliminen”, reza el mensaje que el equipo de la tonadillera le ha mandado a los seguidores de la misma, tal y como reproduce el programa de Telecinco.

Sea como fuese, lo cierto es que Isabel Pantoja tiene un nuevo motivo para sonreír y volver a disfrutar haciendo lo que más le gusta. La madre de Kiko Rivera está centrada en exprimir al máximo esta nueva experiencia y aprender de todos aquellos que le rodean. «Voy a ver arte, voy a ver voces y vengo con otra expectativa. Estoy muy convencida de lo que voy a hacer, para eso llevo ya 50 años en esta profesión”, insistía Isabel Pantoja a través de un vídeo publicado en Telecinco. De la misma forma, Isabel Pantoja tiene claro que en este nuevo reto profesional no la vamos a ver llorar porque los concursantes no son niños, a los que describe como «lo que más me emociona del mundo». «¡Aquí no creo que llore tanto!«, hace hincapié.

Isabel Pantoja, repleta de nervios en su vuelta al trabajo

A pesar de que en su vuelta a los plató de televisión ha estado repleta de nervios, lo cierto es que Isabel Pantoja tiene claro que pronto comenzará a hacer una estrategia para conseguir triunfar en el nuevo programa presentado por Jesús Vázquez. De la misma forma, la tonadillera está encantada con sus compañeros y la relación que estos han formado entre ellos. “Me tienen que pinchar mucho para sacar a relucir un carácter fuerte. Yo vengo aquí a disfrutar y a que la gente disfrute. Estoy segura que el público lo pasará en grande”, sentencia.