Una esperada entrevista que seguro dará mucho que hablar y donde el bailarín y coreógrafo se defenderá de los delitos que se le imputan.

Rafael Amargo ha sido, sin duda, el protagonista indiscutible de la última semana. El bailarín y coreógrafo era detenido el pasado martes, 1 de diciembre, por presunto tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal por lo que la Fiscalía solicita 12 años de prisión. En el foco de la noticia y pendiente del estreno de su última obra de teatro, ‘Yerma’ de Federico García Lorca, se sentará en ‘Sábado Deluxe’ donde expondrá su verdad.

Una esperada entrevista que seguro dará mucho que hablar y se produce después de que realizara públicamente las siguientes declaraciones tras su puesta en libertad: «¿Yo? ¿Qué trapicheo? Soy un tío que me gusta la fiesta, que me gusta divertirme porque me gusta celebrar. Porque todo el mundo cuando trabaja, ¿después qué hacen? ¿Celebran o no? ¡Pues también lo puedo hacer yo!». Asimismo, reconocía que «estas cosas lo único que hacen es dañar al artista».

El juez que instruye el ‘caso Córax’ decidía poner al polémico bailaor en libertad junto a los otros tres detenidos. A todos ellos se les ha retirado el pasaporte, se les prohíbe salir del territorio nacional y tienen la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Amargo continuará siendo investigado, en un caso que permanece abierto, por «supuesta comisión de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y otro de pertenencia a organización criminal». Según dicta el escrito difundido por el TSJ, esta calificación «penal es inicial y podría variar según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación en el marco de la instrucción judicial».

«Soy inocente»

«Pablo Escobar había uno», afirmó el bailarín ante una nube de prensa. Asimismo, subrayó que en su casa «evidentemente no había nada, nada se han encontrado…». Respecto a este último escándalo, lo ha calificado como «un espectáculo bochornoso» con el único fin de que se «abochorne y quede mal. Una serie de ficción para la televisión muy buena y que si Dios quiere, pronto veréis».

Este sábado tiene la oportunidad de hablar alto y claro a todo el país a través de los micrófonos de Mediaset en ‘Sábado Deluxe’. Además, en su primera rueda de prensa tras la detención y celebrada en el Teatro de La Latina con motivo de la presentación de su última obra, aseguró lo siguiente: «Si hemos podido esperar 24 horas, esperaremos 48 porque lo quiero hacer bien. Soy un profesional que trabaja con el físico y he estado tirado en suelo y ahora yo quiero estar fuerte para hacerlo bien. Esta noche ensayaré con mi compañía y mañana se estrenará».

“Tengo que estar mañana en el estreno de mi obra. Voy a echar unos cojones como no he echado nunca y voy a romper las tablas”, prometía. Amargo se mostraba esperanzado con su situación: «Creo en la ley y la justicia cuando se aplican bien». Reconocía haber pasado un «mal trago», pero estaba seguro de que con el tiempo se demostrará la verdad: «Soy inocente».