La presentadora de televisión ha dado su opinión sobre la entrevista más dura de Kiko Rivera y ha aprovechado el momento para darle un consejo sobre su pendiente chapa en la oreja.

La entrevista que ofrecía este pasado viernes Kiko Rivera en Telecinco no ha dejado indiferente a nadie. Este lunes, todavía con la resaca de las demoledoras declaraciones del dj sobre su madre, Isabel Pantoja, todo el mundo habla de lo mismo. También se ha dedicado bastante tiempo a esto en los platós de los programas de la cadena. Tanto es así, que hasta la misma Ana Rosa Quintana se pronunciaba.

Puedo haerle a Kiko una sugerencia? Fue durísimo, fue tremendo, no es la primera vez ni la última que un hijo dice esas cosas de una madre o una madre de un hijo. Fue él solo cuatro horas, no hizo falta que nadie interviniera, que nadie dijera nada. Fue tremendo pero con una chapa de Coca-Cola en la oreja, lo digo de verdad y no es una frivolidad, pierde credibilidad. ¡Qué necesidad! Lo digo para que se la quite», declaraba Ana Rosa Quintana como consejo.

A sabiendas de que muchos no entendían su postura, la presentadora de televisión seguía defendiendo sus palabras: «Parecen frivolidad, pero no lo es. Digo esto para quitar hierro al asunto, porque es durísimo. Va a haber dolor para los dos, cada uno tendrá su verdad, se irá viendo poco a poco. Para él la decepción es tremenda y para ella, los insultos como madre son tremendos, independientemente de cómo hayan sido las cosas. Él poco ha podido hacer siendo un niño…», terminaba diciendo.

Ana Rosa Quintana le aconseja quitarse la chapa de la oreja

Dejando a un lado este consejo de estilismo que le ha hecho Ana Rosa al dj, la presentadora está muy al tanto de lo que está ocurriendo entre la madre e hijo. Ella misma demostraba su apoyo público a Chabelita Pantoja, que actualmente trabaja en ‘El programa de Ana Rosa’. Quiso defender a Chabelita Pantoja y asegura que «le van amargar el concurso».

«Cómo está el tema», aseguraba Ana Rosa Quintana en relación a la guerra abierta entre Kiko Rivera y su madre. Además de confesar lo poco que va a beneficiar a la joven dentro del concurso debido a que no podrá disfrutar de igual manera sabiendo los problemas familiares que hay fuera: «Pobre Isa, la verdad es que le van a amargar el concurso».

Antes de terminar, quiso animar a Chabelita para que disfrute de esta experiencia, ya que ella misma asegura que entró al concurso muy ilusionada: «¡Con la ilusión que tenía ella de sacar unos dineritos para su boda!», desvelaba Ana Rosa Quintana. Y es que la propia Chabelita anunció hace unas semanas que en junio del próximo año se daría el ‘sí, quiero’ con Asraf en una boda muy especial en Marruecos. Ahora, tal y como están las cosas en la familia, lo último que le apetecería a la joven es organizar una fiesta con todos los suyos.

Ana Rosa ha sacado las uñas por Chabelita Pantoja

Y es que la joven sigue en ‘La casa fuerte 2’. Allí se enteraba este pasado domingo sobre todas las declaraciones que dio su hermano en la entrevista el pasado viernes. «Me imaginaba cualquier cosa de mi hermano hacia mi madre, pero eso no me lo esperaba para nada. No solamente lo que cuenta, es lo que viene después», empezó diciendo la joven.

No ha entendido la forma en la que ha actuado el DJ haciendo públicos capítulos muy personales de la familia: «Es algo muy fuerte. No entiendo qué le ha pasado por la mente a él para decir eso, no entiendo». Además, ha confirmado que desconocía ese episodio a pesar de que sí estaba en Cantora. «Yo sé que mi hermano estuvo un poco mal y con la mosca detrás de la oreja. Nunca pensé que era por eso».

«Aunque tenga razón, no digo que no la lleve por lo visto es así. No es el sitio ni el lugar. No lo comparto». Ha reconocido que no podía asimilar tanta información de repente: «Es demasiado, de verdad. No sé qué decir. Entiendo a mí hermano, pero no comparto la manera de hacerlo en un plató. Intento controlarme para no volverme loca como el otro día».

«Mi madre tiene muchos errores»

Isa ha querido saber si su progenitora se había pronunciado al respecto, algo que por el momento no ha hecho. Eso sí, ha salido en su defensa negando que estuviese cegada por el dinero. «Muchas cosas de las que dice mi hermano son verdad, pero es mi madre. Es una de las personas más importantes de mi vida. Siempre estaré agradecida, no puedo remar en contra».