Un gesto de lo más cotidiano hecho por la periodista ha zanjado la polémica que protagonizó Carlota Corredera hace unas semanas.

Una semana más, ‘Hormigas blancas’ ha repasado la vida y obra de uno de los rostros más populares de nuestro país. Coincidiendo con el primer aniversario de su fallecimiento, el programa presentado por Carlota Corredera ha rendido homenaje a Camilo Sesto. Para ello, han contado con el grupo de colaboradores que más conocían al cantante, entre ellos, Lydia Lozano.

La colaboradora de ‘Sálvame’ no podía evitar emocionarse después de ver unas imágenes en las que el interprete de «Algo de mí» le dedicaba unas cariñosas palabras. Tras esto, y durante la tertulia entre vídeo y vídeo, la periodista, a través de un simple gesto, confirmaba lo que era un secreto a voces y que hace semanas estaba en boca de todos: ‘Hormigas blancas’ no es en directo.

En un momento determinado, Lydia Lozano mostraba la pantalla de su móvil en la que se podía ver claramente «jueves» y «19:53». Un simpático desliz que no ha pasado desapercibido en las redes sociales y que ha disipado cualquier duda sobre el programa. Sin embargo, había otro detalle que ha llamado aún más la atención: su fondo de pantalla. En concreto, se trata de una foto de la propia Lydia Lozano en la que se la puede ver con una de las pelucas que lucía en ‘La última cena’.

Esto ha llamado la atención de los usuarios en las redes sociales, que no han dudado en aplaudir a la de ‘Sálvame’. «Lydia teniéndose a ella misma de fondo de pantalla, icónica», «Yo también me tendría de fondo si fuera Lydia Lozano«, «Ojalá tener la autoestima de Lydia Lozano como para ponerse uno mismo como salva pantallas de su propio teléfono», son solo algunos de los simpáticos comentarios que se pueden leer.

A pesar de que se intuía que el programa no era en directo, lo cierto es que hace unas semanas Carlota Corredera estuvo en el punto de mira por su vuelta al espacio del domingo. En concreto, la gallera reaparecía en ‘Hormigas Blancas’ cuatro días después de que se hiciera público que había un positivo por coronavirus en ‘Sálvame’ provocando que los colaboradores tuvieran que guardar cuarentena.

Una sonada aparición y que ella misma salió a la palestra a explicar: «Soy apta para poder presentar cumpliendo el protocolo de medidas de seguridad y preventivas antiCOVID19 establecido por @mediasetcom». Con el desliz de Lydia Lozano se demuestra que la gallega estaba en lo cierto.

Así se enteró Camilo Blanes de la muerte de su padre

El programa de Telecinco también ha contado con Lourdes Ornela, la madre de Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto. La mexicana, en un encuentro con Carlota Corredera el pasado martes, aseguraba que había estado enamorada del cantante y que su hijo fue buscado, acallando así todos los rumores que había en la época. «Dijeron que Camilo alquiló mi vientre para que le diera un hijo, y es falso. Fue el gran amor de mi vida, y si me separé de él fue por culpa de las presiones de su entorno», explicaba. Además, Ornelas desvelaba que antes de nacer Camilín, tuvo un aborto voluntario a los 20 años, una decisión que tomó junto al cantante.

Lourdes Ornelas cuenta que se enteró de «una manera horrible» de la muerte del que fue el amor de su vida y admite que pataleó y tuvo una reacción extraña porque lo único que le preocupaba era cómo decírselo a su hijo. «Me dolió que mi hijo se enteró por las redes sociales«, afirma.

Por otra parte, la mexicana hacía hincapié en que la manera de vivir de Camilo no encajaban con los planes de futuro que quería para su hijo, por eso se marcharon a México. «No éramos pareja, no estábamos casados y decidí irme. No era feliz, me voy con la idea de quedarme y venir a España de vez en cuando pero Camilo no está de acuerdo. Hubo demandas, fue duro para los dos. Si pudiera haberme despedido de él le hubiera pedido que me perdonara», relata Ornelas.