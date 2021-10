La malagueña ha intentado entrar de nuevo en el concurso de TVE 1, pero los nervios le han jugado una mala pasada.

Tras se expulsada en la sexta gala del talent culinario, Terelu Campos ha regresado al plató de ‘MasterChef Celebrity 9’ para participar en la prueba de la repesca. Una oportunidad de oro para regresar al concurso que la malagueña ha querido aprovechar al máximo. Sin embargo, su propuesta para el reto que han planteado los chefs ni ha convencido a los chefs. A los concursantes de la prueba se les pedía que preparasen un menú siguiendo los preceptos del ‘batch cooking’. Un método que propone cocinar en pocas horas para toda la semana, optimizando al máximo los recursos y cocciones de alimentos.

La hija de María Teresa Campos ha preparado un total de cinco platos. Entre ellos, un pollo asado, un arroz blanco y unas croquetas que no le ha dado tiempo ni de rebozar ni de freír. Una presentación que no ha gustado nada a los miembros del jurado. «De las cinco elaboraciones, una no sirve por no estar acabada y tres no tienen sabor», le ha dicho Pepe Rodríguez. A la malagueña no le ha quedado más remedio que aceptar que con este fallo se ha quedado sin opciones de entrar en el ‘talent’ de La 1.

«¿Cómo se te queda el cuerpo? A mí, mal no. lo siguiente, con las croquetas sin freír Se me queda mal cuerpo», ha lamentado.