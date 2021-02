El programa ha puesto en conocimiento de las autoridades imágenes comprometidas de la hija de Guti y Arancha de Benito.

Desde que fue pillada celebrando su 20 cumpleaños incumpliendo las medidas de seguridad necesarias para frenar el avance del covid, Zayra Gutiérrez ha ocupado numerosos titulares en los medios de comunicación. Tristemente, todos ellos han sido consecuencia de sus polémicas. Son tantas las infracciones que ha cometido la hija de Guti y Arancha de Benito que la redacción de ‘Sálvame’ ha decidido tomar cartas en el asunto.

La redacción de ‘Sálvame’ aporta documentación para denunciar la conducta de la joven

Este lunes, el reportero de ‘Sálvame’, Kike Calleja, acudió a una comisaría en directo a poner en conocimiento de las autoridades las supuestas infracciones de la joven en lo referente a las medidas contra el coronavirus: fiestas ilegales, salidas sin mascarilla y fuera del horario del toque de queda, quedadas sin respetar la distancia social… Sergi Ferré, reportero del programa, ha explicado que «no sentó nada bien a la familia de Zayra que el programa acudiera a comisaría a aportar documentación».

La respuesta en comisaría era clara. «No pueden actuar de oficio y hay que avisar en el momento en que se produzca la infracción», ha señalado Ferré. Esto implica que, de momento, el aviso dado por el espacio de Telecinco solo servirá para alertar a las autoridades, pero los agentes no podrán tomar medidas hasta que a Zayra no se la pille ‘in fraganti’…

Las críticas de los colaboradores de ‘Sálvame’ a Zayra Gutiérrez

Lo que está claro es que tanto los presentadores como los colaboradores de ‘Sálvame’ están dispuestos a seguir adelante en su cruzada contra Zayra Gutiérrez. La falta de civismo que ha demostrado en muchas de sus salidas públicas ha indignado a todos. En especial a Belén Esteban o a Kiko Hernández, quien no ha dudado en calificarla como una «descerebrada». Jorge Javier Vázquez, por su parte, se ha lamentado por los daños colaterales que la actitud de la joven tenga en en su entorno: «Estoy convencido de que ni a Guti ni a Arancha de Benito les gusta estar en boca de todos por esto«.

Hace unos días, la hija del exfutbolista del Real Madrid volvía a recibir un aluvión de críticas en las redes sociales después de mostrarse sin mascarilla en una terraza de la capital tomándose algo sin mascarilla. Sus seguidores le preguntaban por qué no se cubría la boca y la nariz, tal y como obligan las autoridades sanitarias. “Pero si estoy bebiendo todo el rato, está permitido estar sin mascarilla”, se justificaba ella en un Stories.

Le gustaría participar en un programa de televisión

Y es que tras sus fiestas ilegales, su costumbre de salir sin mascarilla o sus controvertidos vídeos en la nube haciendo alarde de su vida de lujos, Zayra es observada con lupa para los internatutas. La joven, que desea convertirse en una ‘instagrammer’, ha confesado recientemente que no le importaría participar en un programa de televisión. Hasta ha elegido el formato. Le encantaría formar parte de alguna edición de ‘Gran Hermano’. Sus ‘followers’ le han preguntado si viajaría a las costas del Caribe para participar en ‘La isla de las tentaciones’, pero de momento es algo que descarta. El ‘reality’ le gusta muchísimo, e incluso es amiga de varios “tentadores”, pero no se dejaría conquistar por este tipo de espacios. “Me encanta, pero nunca iría”, ha admitido.

Zayra también ha expresado que estaría dispuesta a sentarse en un plató de Telecinco para conceder una entrevista en el ‘Deluxe’ por todo lo que se ha dicho de ella, pero no descarta hacerlo más adelante: “En un futuro… nadie lo sabe”, ha sentenciado.

Otra de las cuestiones que provocan interés a sus seguidores es su relación con su padre. también ha hablado en las redes de su relación con su padre. Mucho se ha especulado de si realmente existe una buena conexión entre ellos o, como muchos apuntan, apenas se ven. “No lo veo mucho por lo del Covid pero me llevo muy bien con él. Lo amo como a mi madre”, ha apuntado. Lo cierto es que hasta ahora el exdeportista no ha querido pronunciarse sobre las polémicas protagonizadas por su hija. Quien sí ha salido en su defensa ha sido Arancha de Benito. La madrileña ha dejado claro que no está de acuerdo con los errores cometidos por su hija, pero es su madre y la apoyará siempre.