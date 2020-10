La hija de Isabel Pantoja, que entrará en el ‘reality’ junto a Asraf Beno, ha hecho una importante petición a la dirección del programa.

Este miércoles hemos sabido que Chabelita Pantoja y su novio, Asraf Beno, participarán en la próxima edición de ‘La casa fuerte’. Los jóvenes, que tiene planes de contraer matrimonio, han aceptado ser de una de las parejas que concursen por dinero en el nuevo ‘reality’ de Telecinco.

Su entrada en el concurso no supondrá su primer ‘reality’. Ambos jóvenes se conocieron en la casa de Guadalix de la Sierra como concursantes de ‘GH VIP 6’. Cuando coincidieron enseguida saltaron las chispas entre ellos. Se llegó a comentar que se habían besado bajo el edredón. Lo cierto es que a medida que se iban conociendo, la atracción entre ellos era cada vez mayor. Poco después de que Isa saliera de la casa rompía definitivamente con Omar Montes, con quien mantenía una relación de idas y venidas, para quedarse al lado del que fuera “Mister Universo 2018”.

Quiere seguir estudiando desde ‘La casa fuerte’

Ahora bien, las circunstancias de Chabelita este año son muy particulares. La hija de Isabel Pantoja está estudiando la carrera de Derecho y no quiere renunciar a sus horas de estudio debido a su estancia en ‘La casa fuerte’. Por este motivo ha pedido a la dirección del programa poder seguir pendiente de sus estudios desde el chalet donde se congregarán los participantes.

«La carrera, la seguiré desde allí», ha aclarado la joven desde su cuenta de Instagram. «Ya que tendré mis horas de estudio», señalaba. «Voy a seguir estudiando en ‘La Casa Fuerte’, me lo permiten. Era una de las cosas que más me preocupaba y yo soy de cosas prácticas». Si algo desea en este nuevo reto televisivo es poder compaginar su trabajo con la vida académica.

«Voy a por todas»

La hija de la tonadillera continuará estudiando desde su ordenador portátil para preparar desde ahora las materias y presentarse a los exámenes el próximo mes de enero: “Se puede compaginar todo perfectamente. Voy a por todas y lo voy a hacer”.

Ahora que Kiko Rivera y su madre se encuentran en el ojo del huracán, Isabel Pantoja no ha dudado en apoyar públicamente a su hermano. Aunque en el pasado tuvieron sus rencillas, su distanciamiento ha quedado atrás. Vuelven a estar unidos y ahora el DJ se apoya en ella, a quien cada día está más unida. «Sí, estoy más cerca de mi hermana», decía el pasado martes en ‘Sálvame’, donde intervino en directo para atacar con dureza a su progenitora.

En la brecha que se ha abierto entre Kiko y su madre, Chabelita está jugando un papel muy importante. Es uno de los pilares en los que se sostiene el músico. Sin ánimo de echar más leña al fuego, la colaboradora ha explicado en ‘El programa de Ana Rosa’ que entiende los motivos por los que su hermano se siente dolido. «Lo que pasa es que estamos un poco… Él a lo mejor tiene sus problemas. Llegas a Cantora y está metida en una burbuja», decía. «Con mi hermano debería ir y decirle: ‘Tienes que ir a un psicólogo».

Chabelita se pronuncia sobre la depresión de Kiko: «A lo mejor mi madre no se quiere creer el problema real»

«Yo el año pasado estaba mucho mejor económicamente pero la situación actual no la cambio por nada», añadía. Para la joven, gran parte de los sentimientos de su hermano se deben a una carencia. «Es una simple reclamación. Expresar lo que uno siente no es hablar de mi madre. El problema es lo que él pone. A lo mejor mi madre no se quiere creer el problema real», subrayaba.

Chabelita ha dejado claro que también entiende a su madre. Tiende a ver las cosas desde su punto de vista y a veces resulta complicado que se ponga en la piel de los demás cuando hay una confrontación familiar. «El problema es que ella no hace la reflexión de ‘a lo mejor me estoy equivocando’. Cuando ella está ‘en ese momento’ no te deja de llamar, porque le puede. Me pareció que no tenía que haber llamado. Me duele por mi hermano. Es muy triste que él esté pasando por eso y no pueda hablar con mi madre en términos de que se entiendan. Es su manera de afrontar las cosas».