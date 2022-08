La lista de concursantes oficiales de ‘Pesadilla en el paraíso’ se va cerrando a la misma vez que los preparativos para el arranque del nuevo reality de Telecinco siguen su curso. Tal y como ha adelantado SEMANA en exclusiva, las grabaciones del programa tendrán lugar en Jimena de la Frontera, Cádiz. Ahora se conoce la fecha en la que los participantes darán el pistoletazo de salida a su nueva aventura: será el próximo domingo, 4 de septiembre, cuando los seleccionados se trasladen a esta localidad andaluza y den sus primeros pasos en el formato.

El espacio, que será conducido por Carlos Sobera y Lara Álvarez, pondrá a prueba las habilidades de los famosos para sobrevivir en una granja. Todos ellos tendrán que luchar para ganarse el agua corriente o la luz eléctrica, entre otras comodidades, y salir del siglo XIX para regresar al XXI.

Este lunes se ha conocido el nombre del décimo fichaje del concurso, Patricia Steisy, que ha utilizado su canal de ‘MtMad’ para anunciar que ha aceptado el reto de vivir penurias en un entorno rural. «Estoy súper nerviosa. Yo todavía digo ‘¿cómo me han cogido? No saben dónde se van a meter’. No tengo ni idea de quién va a entrar, ni quién van a ser mis compañeros. Me gustaría que entrara gente nueva, que no esté cansada de ver, gente que se divierta», ha explicado.

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ en 2016, que se dio a conocer en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, se suma a la lista de celebridades que probarán suerte en este programa: Mónica Hoyos, Víctor Janeiro, Gloria Camila Ortega, Pipi Estrada, Omar Sánchez, ex de Anabel Pantoja, Juan Alfonso Milán, primo del rey Felipe VI, Marina Ruiz y Daniela Requena. Esta última es una periodista e influencer de 30 años que saltó a la fama cuando, a través de sus redes sociales, narró su proceso para convertirse en mujer. Esta joven se ha hecho además un hueco en la política de la mano del PSOE convirtiéndose hace unos meses en secretaría del área LGTBI de Valencia.

Lara Álvarez ejercerá de conductora de ‘Pesadilla en el paraíso’ junto a Carlos Sobera

Otro de los nombres confirmados más recientemente es el de Marco Ferri. Al modelo italiano, hijo del exfutbolista Riccardo Ferri, lo conocimos en España gracias a su paso por la quinta edición de ‘GH VIP 5’, así como por su paso en varios programas chilenos. Fue allí donde mantuvo una relación con Alyson Eckmann, con la que se reencontrará en el concurso, ya que es otra de las concursantes confirmadas.

‘Pesadilla en el paraíso’ calienta motores y la cuenta atrás es inminente. Todo está listo para empezar este espacio, en el que Lara Álvarez deja de ser presentadora secundaria (un papel que ha ejercido en programas como ‘Supervivientes’ o ‘Idol kids’) para ocupar un lugar destacado como conductora, esta vez de la mano de Carlos Sobera.