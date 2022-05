En las últimas semanas, podría decirse que el gafe se ha apoderado de los colaboradores de ‘Sálvame‘. Y es que tras la fractura de tibia y peroné de Belén Esteban y la rotura de radio de Lydia Lozano, ahora le ha tocado el turno a Chelo García Cortés. La colaboradora, que participaba en el la pasarela de ‘Sálvame Fashion Week’ celebrada este miércoles, se ha caído antes de lucir uno de los diseños que han creado para ella. Todo ha sucedido minutos antes de salir al paseíllo. La gallega se ha resbalado al colocarse ‘en pista de salida’ junto a sus compañeros. De inmediato ha tenido que ser asistida por los sanitarios de Telecinco. Uno de ellos ha anunciado tajante que podría tratarse de una «posible rotura de muñeca». El médico que la ha visto no ha tardado en afirmar: «Puede estar roto, hay que verlo. Te vamos a vendar y al hospital».

Ha sido la propia periodista quien ha tranquilizado a sus compañeros: «He notado que me caía, ahora me verá un médico y me verá lo que me ha pasado. Puede ser que esté roto». ¿Mal fario o mala suerte? Ya es casualidad que tres de las colaboradoras estrella del programa hayan sido víctimas de tan desafortunados incidentes, una detrás de la otra…

Chelo García Cortés, trasladada en ambulancia a un hospital

«Habrá visto todo el mundo que Chelo se ha caído», ha dicho Jorge Javier Vázquez. Lo cierto es que al principio parecía una caída sin mayores consecuencias, pero los médicos que le han atendido no han tardado en tener un diagnóstico inicial y han decidido que lo mejor era que fuese trasladarla a un centro hospitalario. La colaboradora ha sido recogida por una ambulancia que la ha llevado a un hospital para hacerse placas.

«Se está mareando», ha contado Adela González, quien ha acompañado a Chelo García-Cortés a las puertas de la ambulancia que aguardaba en las instalaciones de Mediaset. Y aunque le dolía bastante la muñeca se ha mostrado tranquila en todo momento. La caída de Chelo Cortés ha desatado el caos en el plató. Jorge Javier bromeaba diciendo que la emisión parecía la de «España directo» y Lydia Lozano, por su parte, temía que le sucediera lo mismo. Nerviosa, la canaria no ha ocultado sus miedos antes de salir del escenario. «Voy mi insegura con mi mano y ahora veo que Chelo se ha caído».

Jorge Javier anuncia que se trata de una «posible rotura del Colles»

Aún falta por confirmar el diagnóstico de Chelo García-Cortés, pero si se trata de una fractura de muñeca, tal y como han indicado los facultativos de la cadena, estaríamos ante la segunda fractura ocurrida en el plató de ‘Sálvame’ tras el incidente de Belén Esteban. , Jorge Javier Vázquez contó que su compañera ha estado todo el día diciendo que el suelo resbalaba mucho y que temía caerse. Una vez que ha llegado al hospital, el presentador ha adelantado el parte médico de Chelo. «Posible rotura del Colles, que es un hueso», decía.