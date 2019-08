Chabelita Pantoja se pronuncia sobre la guerra con su hermano, Kiko Rivera

Chabelita Pantoja sigue siendo una de las protagonistas de la actualidad después de empezar una guerra con su hermano, Kiko Rivera. Todo empezó cuando al dj le disgustaron unas palabras que dijo la joven durante su estancia en la casa de ‘Gran Hermano Dúo’.

Chabelita Pantoja se pronuncia por fin sobre los zascas de su hermano

Han pasado meses de esa disputa, pero los hermanos no han conseguido poner punto y final a la polémica. De hecho, se han dedicado varias declaraciones a través de los medios de comunicación, y también algunos zascas en las redes sociales, y todavía no han conseguido llegar a un entendimiento. Todo ha empeorado tras la invitación de Omar Montes al cumpleaños de su madre, Isabel Pantoja.

«Mi hermano y Omar empiezan a tener contacto hace un año, cuando yo lo llevo a un cumpleaños de mi madre y veo que se conocen. Yo no lo sabía. Omar se acercó a la piscina y le preguntó a mi hermano que si se acordaba de él. Omar le hizo la seguridad en alguna discoteca. Mi hermano le hablaba mucho. Inocente de mí creía que hablaba mucho con él porque lo veían bueno para mí. Por lo que yo veo, hay un interés porque Kiko quería hacer una canción con él.

Omar Montes fue uno de los invitados al cumpleaños de su madre

¿Qué hubiera pasado si Aneth hubiera sido ido al cumpleaños?

Uno de los colaboradores le ha preguntado que qué hubiera pasado si en lugar de aparecer Omar en el cumpleaños, hubiera ido Aneth, gran enemiga de Kiko Rivera. «Mi hermano nos la hubiera liado seguramente», confesaba Chabelita Pantoja, consciente de la mala relación que hay entre ellos.

Está cansada de los zascas que ha recibido por parte de su hermano

Sobre los zascas que le ha dedicado su hermano todas estas semanas, Chabelita es rotunda: «Ha sido una provocación por parte de mi hermano. Ha seguido poniendo frases, que siempre intenta atacarme por ahí, él me ha faltado el respeto, yo no se lo voy a faltar a él. Yo aquí zanjo el tema, y ya está. No hubo ninguna discusión en el cumpleaños, ni con mi hermano ni con Omar», aclara.

Es rotunda con su hermano al que no pedirá perdón

Opta por dejar las cosas como están: «Ahora él se piensa que está arriba, la vida da muchas vueltas. Hace cinco años, estaba embarazada, no me hablaba con mi familia, no tenía ni para comprar pañales, ahora tengo para comprar cinco pares y muchos más. No me avergüenza decirlo, simplemente las cosas cambian y espero que esto se pueda resolver», comenta.

La joven está tranquila y orgullosa de haber sacado adelante a su hijo

Asraf es uno de sus apoyos más incondicionales

«Yo esta vez no le voy a pedir perdón porque creo que es él el que me debe una disculpa por lo que está haciendo públicamente. Hay cosas que ya me avergüenzan y todo. Hay muchas cosas que se han dicho que él me ha hecho, yo le he quitado importancia e incluso las he negado. Al final somos hermanos y no hace falta hacer más leña del árbol caído. Está feo lo que me ha hecho y espero que algún día se de cuenta», concluye. El público no ha podido evitar aplaudirle tras su discurso.

Un discurso muy aplaudido