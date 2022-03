Ha llegado por fin la gran noche de Rocío Carrasco. Este martes, su sueño de celebrar un concierto en homenaje a su madre se ha hecho realidad. Destacadas artistas de nuestro país -entre ellas, Rigoberta Bandini, Ana Guerra, Bebe, Pastora Soler, Edurne, Beatriz Luengo- se han subido a los escenarios de cita en el Wizink Center de Madrid para hacer vibrar al público con las canciones de la tonadillera. Carlota Corredera no ha faltado a esta cita tan importante para su amiga, que lleva por nombre ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’. La periodista ha dedicado unos minutos a la revista SEMANA y ha comentado cómo ve a la madrileña. También ha hablado de la salida de Paz Padilla de ‘Sálvame‘.

Carlota Corredera no se ha puesto en contacto con Paz Padilla: «No he hablado con ella»

«No puedo opinar sobre un despido de una compañera. Sobre todo porque no tengo ni idea de lo que ha sucedido porque no he hablado con ella. Empecé con ella. La primera directora que tuvo Paz fui yo. Tengo una relación súper buena con ella a pesar de todo lo que se ha dicho», ha aclarado. «No he hablado con ella. He tenido conversaciones con ella que no tenían que ver con su situación laboral. Hemos hablado de otras cosas. En algo así, no tengo ningún problema en llamarla. El otro día pensé ‘tengo que llamarla’, pero no encuentras el momento. Es una curranta y es una nueva etapa para ella. Me quedo con mil momentos que he vivido con ella en ‘Sálvame'».

Corredera ha charlado con esta revista sobre el momento actual que vive Rocío Jurado. «Está muy nerviosa, está muy emocionada. Son muchos meses de curro, pero cuando has sentido un rechazo social que posiblemente en su cabeza fuese más de lo que realmente había, por desconocimiento…. Que de repente quieras hacer un homenaje a tu madre y que la gente responda y que haya artistas que quieren cantar por su madre tiene que ser un subidón. Deseo que salga todo muy bien y todo muy bonito», decía. «Me alegro por ella y por su madre, que dio la cara por muchas mujeres con sus letras, con su manera de ser y de expresarse en los escenarios. Me hace mucha ilusión que estemos aquí un 8 de marzo por ella».

«Rocío Carrasco es un ave fénix»

«Creo que es un ave fénix, pero eso no significa que no sea frágil, ni vulnerable o que no le afecte lo que se dice ni le afecte la situación que tiene«, añade la de Vigo. «Ella está convencida de las decisiones que ha tomado, pero eso no significa que no sufra o que no sea difícil en su día a día. Pero tienes que compararte con cómo has estado. Ella ha estado en el pozo mas profundo y ha conseguido sacar. La veo con menos miedo a la hora de expresarse, de hablar. Y cuando la veo así pienso en las víctimas. Pienso: Al final ver a una Rocío Carrasco, la evolución de lo que era y de cómo está, es un chute para la gente. Las víctimas de violencia de género son las que están más agradecidas a Rocío Carrasco. Sobre todo las víctimas de violencia vicaria que no tienen relación con sus hijos. Ahora no se sienten unas malas madres».

«Este 8 de marzo, aún siendo muy conscientes de las desigualdades y de todo lo que nos queda por conseguir y por mantener, porque siempre que hay una crisis las que perdemos somos nosotras. Hoy cuesta estar de fiesta pensando en Ucrania. Abuelas, madres, tías, hermanas que se han quedado con sus hijos… Los hombres se tienen que quedar allí. Hay mucho por hacer, pero cada año queda un poquito menos», añadía.

«Algún día se le hará justicia a Rocío Carrasco»

«En ese sentido, con todo lo que ha sucedido con la serie de Rocío, cómo se ha contado y la pedagogía que se ha hecho con la violencia de género es increíble… No somos conscientes, pero algún día se le hará justicia a Rocío por lo que ha conseguido de avance. Hay mucha más empatía con las víctimas. Para mí la prioridad del feminismo por encima de todo son las víctimas de violencia de género», ha zanjado.