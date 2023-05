Belén desvela nuevos detalles del final de Sálvame

“Yo la tele no la voy a dejar”. Belén Esteban verbalizaba esta mañana en la presentación de sus nuevos gazpachos de ‘Sabores de la Esteban’ lo que se lleva días hablando en todos los medios de comunicación y en las casas de los fans de Sálvame. El programa se despide oficialmente de la audiencia el próximo viernes 23 de junio, pero la colaboradora ha querido alzar la voz para dejar claro que “aunque queden muy pocos días para que acabe el programa, yo sigo siendo parte de la productora. Yo soy de La Fábrica de la Tele. Los que dicen que la puerta está cerrada es mentira. Lo digo ya”, dejando la puerta abierta a una nueva etapa.

Después de 14 años en las tardes (y en las noches) de Telecinco, el programa se despedirá con todos los honores, con una gran fiesta que le ponga el broche de oro que se merece: “El final del programa va a ser muy especial, pero no quiero hablar del tema. Me pone muy melancólica. Cada vez que me hablan sobre cosas del programa me pasan muchas cosas por la cabeza”, confiesa una Belén muy emocionada a SEMANA.

La colaboradora no puede evitar tener muchos sentimientos encontrados. Los recuerdos buenos y malos se le agolpan en su cabeza. Aunque, eso sí, ahora solo tiene en su mente el futuro de su productora, con la que irá de la mano hasta el final: “Yo seguiré con La Fábrica de la tele. Vamos a estar juntos, pero es top secret por ahora. Esto no me toca contarlo a mi. No sé lo que es, pero lo único que puedo decir es que tengo unos jefes que son muy creativos. Oscar y Adrián son dos cerebritos y yo seguiré con ellos”, revela la Esteban.

“Nos merecemos un descansillo después de tantos años”, dice Belén, que ocupará el tiempo que no esté en televisión en hacer crecer a su empresa de alimentación. Aunque tiene muy claro que volverá: “Trabajaré menos días, pero no dejaré la tele”. Si hay algo que destacan los que la conocen, es lo agradecida que es con los que hacen algo por ella. Para Belén, sus jefes son los que le salvaron la vida, y seguirá unida a ellos para siempre: “Tengo que dar las gracia a mi programa Sálvame. Un programa que ha estado 14 años en emisión. Se cierra, pero que nos vamos con la cabeza bien alta. Nos quedan pocos días, pero van a ser los días que más voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar a muerte”. Así las cosas, todo parece indicar que la esencia de Sálvame no morirá con el programa.