Este jueves, Bárbara Rey se ha dejado ver en Madrid en la presentación de ‘Sin etiquetas’ en las memorias de su amiga Chelo García Cortés. Allí ha hablado del documental que se ha preparado sobre su vida y que se emitirá a principios del próximo año en la plataforma en streaming “Atresplayer Premium”. La serie, que llevará por título ‘Cristo y Rey’, narra su carrera como vedette, cantante y actriz, su tormentoso matrimonio con el domador de leones Ángel Cristo, padre de sus hijos Sofía y Ángel Jr., y, quizás, algún detalle más sobre sus más sonados romances. La de Totana no quiere ofrecer demasiados datos, de momento, pero adelanta: «Yo soy una persona que digo la verdad y va a ser muy intenso y va a haber cosas muy interesantes».

Vídeo: SEMANA

Al igual que otros rostros conocidos, como Rocío Carrasco, Tamara Falcó, Georgina Rodríguez, Jesulín de Ubrique o Miguel Bosé, Bárbara Rey ha firmado un acuerdo con Atresmedia, que apuesta fuerte por la inversión en series y ficción, no solo en abierto, sino también a través de su plataforma ‘premium’. De este modo, la cadena ya ha anunciado la fecha oficial en la que estrenará la nueva serie sobre la vida de Bárbara Rey y Ángel Cristo, dos personalidades destacadas el mundo “del corazón” y de la prensa rosa en España en los años 80 y 90. Será en enero de 2023 cuando los espectadores podrán disfrutar de la producción audiovisual.

La docuserie basada en la vida de la artista se emitirá no solo en su plataforma de pago: también podrá verse en el prime time de Antena 3. Jaime Lorente y Belén Cuesta son los encargados de dar vida a la pareja protagonista. Por su parte, Adriana Torrebejano encarnará a Chelo García Cortés y Cristóbal Suárez al Rey Don Juan Carlos, al que se ha atribuido un affaire con la murciana. Una relación que ella nunca ha confirmado ni desmentido y del que podría revelar importantes detalles en su documental.

De quien no teme hablar Rey es de su amistad con Chelo García Cortés, con la que llegó a tener una noche de pasión. Un episodio que la periodista y colaboradora habla en su libro: «Me imagino que entre ella y yo, como no ha habido nunca un problema, será todo ha sido bueno. No me ha dicho en el sentido de amor carnal… a lo mejor lo cuenta ahí. Lo nuestro fue una cosa que surgió, muy bonita, pero no teníamos ni experiencia ni nada, y luego no hemos profundizado en lo que hemos sentido, ni nada de nada». La actriz aclara que su encuentro con la gallega solo fue cosa de una noche, y no volvió a repetirse: «Chelo estaba con José Manuel Parada y yo, para suerte o desgracia, soy hetero. Fue una experiencia, una vivencia».

Vídeo: Europa Press