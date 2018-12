Aurah Ruiz está recibiendo las presiones por parte de la madre de Suso y percibe que Merche no quiere que estén juntos. Quizá no sea solo su apreciación, debido a que en las redes sociales su suegra ya ha dejado constancia de que no quiere a la canaria en la vida de su hijo

Al fin ha llegado el gran día y desde las 22 horas de la noche, GH VIP 6 comenzará la gala final que encumbrará al ganador de esta edición. Mientras todos los focos apuntan a Miriam Saavedra y las quinielas la sitúan como virtual ganadora, hay otros exconcursantes que viven dramas paralelos. Es el caso de Aurah Ruiz, que sigue dándole vueltas a su relación sentimental con Suso.

La última barrera que ha encontrado la canaria es poco menos que la muralla china y responde al nombre de Merche, madre del catalán. Su encontronazo en la gala del pasado domingo no hace más que confirmar que la extronista es persona non grata para Merche, al menos como novia de su hijo. Ha sido la propia Aurah la que lo ha confesado durante una entrevista en ‘Sálvame’.

Aurah Ruiz, muy dolida con su ‘suegra’

La ex de Jesé Rodríguez ha sido muy clara al respecto sobre la bronca: “Está en Twitter y en Instagram. Ha puesto mensajes diciendo que no quiere que esté con su hijo y que espera que no volvamos. Yo espero que sea él quien decida con quién quiere estar o con quién no”. Viendo que lo estaba pasando realmente mal, Mila Ximénez quiso echarle un cable a la canaria y le comentó que una fuente suya le había desvelado que esos mensajes los puso “en un principio, pero ya no piensa lo mismo”.

Mucho se ha hablado sobre las intenciones que tiene Aurah de dejar a Suso cuando este acabe hoy el concurso. Belén Esteban se lo preguntó directamente: “¿Tú quieres dejar a Suso?”. A lo que la joven isleña contestó con un rotundo: “No”. Sea como fuere, la relación entre ambos pende de un hilo, aunque parece que la fogosidad sigue muy presente y Aurah le hizo una sorprendente propuesta sexual al catalán.

Lo que parece tener muy claro Suso es que no ganará el concurso. Tanto Koala como él parecen haber asimilado que Miriam Saavedra va a ser la vencedora: “Me noto flojo, Miriam nos ha comido a todos”, le decía Suso al otro finalista.

