Aunque el amor no sonríe a Aurah Ruiz desde que Suso Álvarez rompiera con ella tras abandonar ‘Gran Hermano VIP’, lo cierto es que hay otras parcelas en su vida que este año van mucho mejor que el anterior. Y es que esta vez la canaria puede presumir de que entrará en el 2019 de la mejor manera.

Leer más: Aurah Ruiz confirma su ruptura con Suso, muy dolida: “No quiero volver con él”

¿El motivo? Una razón que ha brindado multitud de momentos alegres a su vida y esta no es otra que su hijo. Su pequeño pasará junto a ella y sus familiares su primera Nochevieja en casa, un instante que provocará en los suyos una de las noches más especiales del año. Cabe recordar que el año pasado Nyan estuvo ingresado durante varios meses en el Hospital por lo que ella tuvo que pasar las Navidades cuidando del hijo que ella y el futbolista, Jesé Rodríguez, tienen en común.

Fue la propia Aurah quien reveló en sus redes sociales que esta época era difícil para ella, pues su pequeño todavía no había conseguido abandonar el centro hospitalario en el que permanecía desde hacía algún tiempo debido a una rara enfermedad de la que ella ha preferido no dar detalles. “Día 1 para Navidad, que alguien me preste la emoción porque no sé dónde la dejé. #UNDÍAMÁSUNDÍAMENOS”, escribió entonces.

Durante este mes de diciembre del pasado año el pequeño Nyan cumplió seis meses y este día sirvió para reunir a sus progenitores, ya que en ese momento reinaba la paz entre ambos. “Cruzando los dedos. Amor incondicional#UNDIAMASUNDIAMENOS”, posteó Aurah dejando caer que la recuperación de su bebé estaba muy cerca. Cuatro meses después, ella y su hijo abandonaron el hospital, aunque su relación con Jesé ya estaba más que rota.

Sin embargo, este no será el único aspecto que ahora mismo ayuda a sonreír a Aurah. Su trabajo como colaboradora de diversos programas podría ser el nuevo empleo de la canaria, unos ingresos que ayudarían a la concursante de GH VIP a costear los altísimos tratamientos médicos de su pequeño.

