Rosa Benito y Rosario Mohedano crucifican a Antonio Tejado por sus “falsas lágrimas”

Antonio Tejado es una persona muy sentimental y emotiva, por lo que no es de extrañar que a diario encuentre un motivo para llorar en ‘GH Dúo’. Su mala relación con su ex, Candela, y sus constantes discusiones con el resto de concursantes hacen que tenga las emociones a flor de piel. Esto, unido a que haya repasado su vida y nombrado a su exmujer, Rosario Mohedano, ha sido la excusa perfecta para Rosa Benito y su propia hija para sacar las uñas en las redes sociales, poniendo en entredicho las lágrimas del polémico concursante.

Las lágrimas de Antonio Tejado hablando de su pasado

El pasado martes, Antonio Tejado repasó su vida en directo ante toda España. Lo hizo con las lágrimas en los ojos, recordando su fracasada relación con Rosario Mohedano: “Mi vida cae cuando la relación con Chayo se rompe. Esa relación me la cargué yo al 90%, porque era muy joven, era un niñato, no le di buena vida y le fui infiel unas cuantas veces. Me porté como un idiota y un imbécil”, reconocía el exyerno de Rosa Benito.

Antonio Tejado pide perdón por el daño ocasionado

Así lo confesaba él mismo: “Le he pedido perdón a ella, pero supongo que no me habrá perdonado. Después hemos tenido otros problemas en los que ella tendría la culpa, pero en esta cuestión casi toda la culpa la tuve yo”.

Quiere que su confesión sirva para firmar la paz

Antonio Tejado tiene la esperanza de que su relación con Rosario Mohedano sea más fácil y llevadera, dejando el odio y el rencor a un lado: “Ahora no tenemos ninguna relación. Nos metimos en un tema de juzgados e historias y yo decidí no volver a tener relación. Me da mucha pena. Cuando te vas haciendo mayor, se te va yendo la chulería y la prepotencia y das prioridad a la paz, a cerrar puertas en tu vida, y todavía hay algunas que tengo abiertas”.

Guarda un bonito recuerdo de Rosario

“Los mejores recuerdos que tengo con ella son las risas. Chayo es una mujer muy graciosa”, recordaba Antonio Tejado en la curva de la vida de ‘GH Dúo’. Un momento en el que no pudo reprimir las lágrimas, asegurando que “me gustaría reconciliarme con ella por el bien de mi hijo, que ya es un hombrecito y tiene 10 años”.

Candela, ante todo esto, guardó silencio

¿Cómo ha respondido Rosario Mohedano?

La respuesta de Rosario Mohedano a Antonio Tejado no se ha hecho esperar, aunque no ha sido ella quien haya nombrado a su ex, dejando que sean sus seguidores quienes se mojen al respecto: “¿Tenéis a algún sinvergüenza en mente?”, se preguntaba la cantante a la vez que publicaba en Twitter su canción ‘Sinvergüenza”.

Hasta ‘GH Dúo’ cayó en la cuenta

La propia cuenta oficial de ‘GH Dúo’ respondió a Rosario Mohedano a través de Twitter, subrayando la casualidad de que su mensaje se publicase en el mismo momento en el que Antonio Tejado se abría en canal con el público.

Rosa Benito también ha entrado a matar

Rosa Benito no se ha quedado callada, pero, como hizo su hija, prefirió no nombrar directamente a Antonio Tejado: “Un sabio dijo que el mentiroso cuando se ve descubierto se enoja, llora o se hace la víctima”, comentaba la colaboradora a la vez que citaba a su hija para que viese este post en Instagram.

¿Cómo recibirá Antonio Tejado estas indirectas cuando salga?

