Antonio Tejado no atraviesa su mujer momento. El sobrino de María del Monte se encuentra haciendo frente a un tratamiento ambulatorio para superar sus adicciones. María Patiño le ha enviado un mensaje de ánimo desde el plató del programa ‘Socialité’: «Yo sigo confiando en ti». También ha añadido que se había precipitado a la hora de cantar victoria porque tiene por delante un proceso que es «duro».

La presentadora ha salido en defensa del que fuera su compañero, Antonio Tejado, que lleva un tiempo alejado de los focos debido a su recuperación. La conductora de Mediaset se ha dirigido a aquellos que creen que ha sido el responsable de filtrar la información de una supuesta infidelidad de Kiko Rivera con Sofía Suescun. «Si realmente han estado juntos, solo lo saben ellos dos y uno se ha ido de la boca. ¿Quién tiene más que perder? Ahí está el origen», ha recalcado.

El pasado mes de agosto, Antonio Tejado confesaba en ‘Sálvame’ que tenía un problema y que estaba buscando los medios adecuados para solucionarlo lo antes posible. «A mí esto no me ha pasado nunca. Esto me viene después de ‘Gran Hermano’. Me encuentro perdido con todo lo de Candela…», reconocía al periodista a José Antonio León.

María Patiño explicó entonces que se trataba de un asunto «serio». «Lo más importante es que ha pedido ayuda y se le va a ayudar», dijo. Según la periodista, el joven «no distingue la realidad de la fantasía» y debía encontrar un camino en el que dejar de «mentirse a sí mismo».

