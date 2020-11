El torero se enfrenta así a su segundo reality meses después de participar en ‘Supervivientes’ y abandonar por preinscripción médica.

La segunda edición de ‘La Casa Fuerte’ está a la vuelta de la esquina. Mientras que Telecinco última los detalles de su próximo reality, los programas de Mediaset se están encargando de confirmar a todos los concursantes.Tras su paso por ‘Supervivientes’, Antonio Pavón se sumerge en esta aventura en solitario para intentar alzarse con el premio.

Antonio Pavón se convierte en el nuevo concursante confirmado de la segunda edición de ‘La casa fuerte’. El torero se enfrenta así a su segundo reality meses después de participar en ‘Supervivientes’. Fue en el reality de aventuras donde pudimos conocerle en profundidad, aunque tuvo que abandonar el programa debido por prescripción médica.

Además, cabe recordar que uno de los capítulos más destacados que nos deja su participación es su comentadísimo «tonteo» con Ana María Aldón, con la que hizo muy buenas migas durante las seis semanas que permaneció en la isla. En su día, no quiso entrar demasiado en ese tema y señaló que es “una persona excelente, muy justa y no se va a inclinar a un sitio u otro a no ser que vea algo injusto. Ella no tiene por qué pelearse porque yo siempre la he tratado como un caballero”. Sobre esto, en un principio, José Ortega Cano se mostró reticente a la hora de ver las imágenes de su mujer con pavón, aunque más tarde aseguró que no veían ningún problema.

Sin embargo, la amistad entre la diseñadora y el malagueño supuso un punto de inflexión en la relación de la primera con Rocío Flores. Durante varios días, la discusión entre ambas por ese «tonteo» fue constante y la joven no dudó en echárselo en casa. «Yo no me pongo a discutir con vosotros. Lo que sé es que ese señor (Antonio Pavón) quiere que España me vea como un diablo. Estoy hasta las narices. ¿Y el tonteo que se trae contigo? ¿Hablamos de eso? ¿Lo ponemos sobre la mesa? Le conviene mucho el arrimarse. Y perdona pero no te lo voy a permitir, estoy hasta las narices de sus tonterías», destapaba Rocío Flores ante una Ana María Aldón perpleja.

Ahora, en esta segunda oportunidad para conocerle mejor, el torero deberá convivir junto a Chabelita Pantoja y su prometido, Asraf Beno, Mari Cielo Pajares, Sonia Monroy y su marido, Juan Diego, Mahi Massegosa y su pareja, Rafa Moya. Por el momento, estos han sido los únicos concursantes confirmados de la nueva edición, aunque aún faltan muchos nombres por salir a la luz y con toda probabilidad cabe esperar que participen algunos de los nombres más sonados de ‘La isla de las tentaciones 2’.

Nueva mecánica para ‘La casa fuerte’

En las próximas semanas, el reality presentado por Jorge Javier Vázquez llegará a la parrilla de Telecinco y promete convertirse en el programa estrella de la temporada televisiva. A la espera de que se confirme la fecha de estreno, Lara Álvarez, que coge el testigo de Nuria Marín y estará en la sierra junto a los participantes, ha avanzado algún que otro detalle sobre las novedades que nos esperan.

La compañera de batallas de Jorge Javier ha asegurado que será un concurso duro debido al frío de la sierra y que algunos de los concursantes deberán permanecer acampados en la misma. De la misma forma, el concurso ha dado una vuelca de tuerca y habrá nuevas pruebas, mecánicas y dinámicas. Sobre esto, la presentadora ha hecho hincapié en que detrás de ella se encuentra el directo de ‘Supervivientes’, un detalle que demuestra que la cadena está apostando al máximo por este programa. Asimismo, para conocer mejor a los personajes que concursan y conseguir que se abran en canal con la audiencia, los concursantes se someterán a una prueba parecida a «La escalera de las emociones» de ‘Viva la vida’. Sin lugar a dudas, esto dará mucho qué hablar en los diferentes programas del grupo de comunicación de Paolo Vasile.

En cuanto a las parejas, Lara Álvarez explica que los concursantes que entran solos deberán elegir ellos mismos a los concursantes con los que quieren participar. Pero esto no es todo, antes de que se estrene, habrá una convivencia previa que servirá para crear tramas de cara al inicio del programa. Junto al presentador de ‘Sálvame’ y Álvarez, también estará Sandra Barneda, quien recoge el testigo de Sonsoles Ónega y se pondrá al frente de los debates.