La sobrina de Isabel Pantoja estrena imagen gracias a una «ayudita estética»: «Tenía que haber estado en el hospital un día y finalmente estuve cuatro».

Tras un tiempo alejada de los focos, Anabel Pantoja ha regresado a Mediaset totalmente renovada. Este ‘impasse’ no solo le ha servido para coger fuerza también para cambiar de imagen. Ha perdido nada menos que ocho kilos gracias a una «ayudita estética» de la que no ha dado demasiados detalles. Eso sí, promete cuidarse al máximo a partir de ahora, también en todo lo relacionado a una alimentación saludable. «Me lo voy a tomar en serio».

No solo subrayaba que lo hará por la operación bikini también por ella. Una gran pérdida de peso que ha dejado atónitos a sus excompañeros, entre ellos, Jorge Javier Vázquez, quien no salía de su asombro: «Te veo muy consumida. Te veo hasta deshidratada ¿Cuántos litros has perdido?”, le decía nada más verla.

La sobrina de Isabel Pantoja ha confirmado que se había sometido a un retoque estético, pero que el resultado todavía no era el definitivo, por tanto deseaba ser prudente. «Ya lo iré contando, no tenéis que contar mi intimidad vosotros», aseguraba visiblemente enfadada cuando se especulaba sobre su nueva imagen. Ha negado haberse operado, pero sí que ha recurrido a un tratamiento que duró alrededor de seis horas.

Belén Esteban, que fue a visitarla tras este retoque, daba fe de que no había sido fácil para ella su paso por el hospital. «Lo pasó mal». La propia Anabel daba algunas pinceladas: «Tenía que haber estado en el hospital un día y finalmente estuve cuatro. Se me bajaron los glóbulos rojos de 10 a 4″. Ha reconocido que no deseaba hablar más del tema hasta que esté completamente recuperada y mostrar entonces el resultado a sus seguidores.

Tras la vorágine de informaciones en las que se ha visto envuelta su familia durante los últimos meses, Anabel Pantoja dijo basta y se apartó de los platós buscando refugio en Canarias. Ahora, regresa a Mediaset en calidad de defensora de su prometido, Omar Sánchez, quien afrontar un gran reto en ‘Supervivientes’. «Cuando me desperté lo primero que me dijo el ‘Negro’ fue que le habían confirmado para Honduras. Entonces me volví a poner morfina», ha afirmado.

«¿Estás segura de Omar?»

Jorge Javier Vázquez le adelantaba que las noticias que llegaban de Honduras no eran las mejores para ella: «¿Estás segura de Omar?», le preguntaba. Anabel ha confesado que sí lo está, sin embargo su excompañero le recordaba que no debía estarlo tanto. «No te estamos vendiendo humo», añadía.

Omar Sánchez afronta esta primera gran aventura televisiva con mucha ilusión y con ganas de superarse. Además, en los Cayos Cochinos tendrá que verse las caras con otro miembro del clan Pantoja, Sylvia: «No tienes que ir con la pistola cargada. Yo lo que le dije a él que todos son iguales y que si en un momento determinado ella habla mal de mí… Si ella va en son de paz yo me alegro», afirmaba Anabel al respecto.