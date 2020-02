No ha conseguido alzarse como vencedora, pero llegar a la final de ‘El tiempo del descuento’ ha sido un auténtico triunfo para Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja se mostraba feliz de su paso por la casa de Guadalix y recibía la felicitación de Jorge Javier Vázquez quien le decía que había sido una gran concursante. A su regreso a plató, ha protagonizado un apasionada reencuentro con su pareja, Omar Sánchez, a quien se dirige cariñosamente como «mi negro».

La pareja se ha fundido en un apasionado beso. Sin poder contener la emoción, Anabel solo atendía a decir: «Dios mío de mi vida, mi negro». Ha bromeado con que si quedaba algo por montar de su hogar y le ha preguntado si le había echado de menos. Este no ha dudado en confesar que está «cien por cien seguro» del paso que va a dar con su próxima boda.

Anabel señalaba que le encontraba raro por su cambio de imagen, pero caía rendida ante él: «Te amo, te amo». Después de un mes separados, la pareja solo quiere recuperar el tiempo perdido.

Anabel está muy satisfecha con su papel en el reality y Jorge Javier Vázquez solo ha tenido palabras de elogio hacia ella: «Quiero felicitarte de todo corazón por el grandísimo concurso que has hecho en ‘El tiempo del descuento’. Puedes abandonar la casa muy satisfecha, muy contenta, has remado siempre a favor de obra, te has entregado, has disfrutado», afirmaba. Añadía que por fin había podido demostrarlo: «Eres una gran concursante de realitys».