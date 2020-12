La sobrina de Isabel Pantoja ha salido en defensa de la concursante de ‘La casa fuerte’ y ha dejado claro que no va a dar la cara por el modelo.

El paso de Asraf Beno por ‘La casa fuerte’ está en boca de todos debido a sus comportamientos dentro del concurso y en especial ciertas actitudes hacia su pareja, Chabelita Pantoja. Tras varias semanas dentro del programa de Telecinco, Anabel Pantoja ha roto su silencio y ha dejado claro que no va a defender al novio de su prima.

“Lo que no me gusta es que Asraf le exige que le defienda, que todo sea por él. Está concursando y se puede defender solo. Isa está haciendo un concurso de diez y ese día que necesitaba ese apoyo de su novio ¿encima vas a exigir? Siempre le está pidiendo 150 a mi prima”, ha comenzado a decir Anabel Pantoja en ‘Sálvame’. Tras esto, la sobrina de Isabel Pantoja ha compartido sus dudas sobre la relación que mantienen Asraf y la tonadillera, puesto que el modelo siempre ha mantenido un postura conciliadora.

Por ello, la colaboradora del programa de las tardes de Telecinco ha hecho hincapié en que le extraña las críticas del novio de Chabelita hacia Isabel Pantoja. «La relación con mi tía es excelente, mucho mejor que con Isa”, asevera. Anabel Pantoja lo tiene muy claro y ha confesado que sacará la cara por su prima y no pondrá la mano en el fuego por el que será su futuro marido. «Yo con Asraf estaba encantada porque veía a mi prima centrada pero le veo en el concurso y no veo que la deje ser ella«, sentenciaba.

Asraf pone en duda su relación con Isa Pantoja

Desde que entraran como concursantes de ‘La casa fuerte’, la pareja se ha convertido en los grandes protagonistas del programa. No solo por la guerra familiar que les espera fuera, sino también por las continuas discusiones que ambos protagonizan. Hace unos días, el que fuera concursante de ‘GH VIP 6’ encontraba en sus compañeros a sus mayores apoyos y les confesaba que tenía dudas sobre su relación con Chabelita. «Desde que le he pedido matrimonio, tengo más dudas. Por quererla y por verla feliz siempre he luchado, pero llega un momento que dices: ‘Delante de España me está dejando en vergüenza‘. No puedo estar con una persona que no me defiende. Ya está, no nos entendemos. Cada uno por su camino», compartía.

Sin embargo, este no ha sido el único episodio. Después de que Sylvia Pantoja fuera la protagonista de ‘Cantora: la herencia envenenada», la organización de ‘La casa fuerte’ le propuso a Chabelita Pantoja pasar un fin de semana en Cantora para poder mostrarle su apoyo a su madre. Sin embargo, Asraf no vio con buenos ojos la propuesta y la tachó de ser un ataque hacia su persona. «No sé si reír o llorar», fue la inesperada reacción del maniquí. «¿Qué voy a hacer yo?», dijo visiblemente aturdido. «Si la dejáis salir, no sé si volverá», indicó molesto argumentado que se iba a contaminar con la información de fuera.

Por su parte, la joven le reprochó esta actitud y le dijo que no era el momento de pensar en sí mismo. Finalmente, Isa optó por seguir el consejo de su pareja y no aceptar la propuesta del programa de Mediaset. «Me da miedo. Mi corazón me dice que a lo mejor a mi madre le hace falta un abrazo. Mi cabeza me dice que tengo que estar aquí, que no puedo vivir todo el rato pensando en lo mismo y que tengo que centrarme en él».

Chabelita y Asraf protagonizaron la primera discusión de ‘La casa fuerte’

Justo al comenzar su participación, Chabelita Pantoja se encontraba en medio de una guerra entre su madre y su hermano. Esto fue uno de los motivos de discusión de la pareja dentro del concurso de Telecinco. Todo empezó mientras que la pareja se encontraba en su habitación por la noche y Asraf notó que Chabelita estaba llorando por todo lo que había sucedido en la primera gala. “¿Por qué estás así?”, preguntaba el modelo sin comprender el llanto de su chica. Entre lágrimas, la hija de la tonadillera le explicaba que estaba «rayada» por lo que le había contado Jorge Javier con anterioridad y se mostraba pensativa por lo que estuviera ocurriendo en su familia mientras que ella estaba encerrada.

Sin embargo, lejos de empatizar con su chica, Beno no consiguió entenderla y le dijo tajante: «Si estás mal por tu familia, a mí no me cuentes tonterías«. Ante esto, Chabelita no estaba entendiendo la actitud de su pareja, que no dudó en salir de la habitación para dejarla sola. “Hazte la víctima, ¿qué estás tratando de dejarme mal o algo?”, decía enfadado el joven antes de marcharse por la puerta mientras que la hermana de Kiko Rivera le preguntaba a dónde se iba (sin obtener respuesta).