Las vacaciones se han acabado para Ana Rosa Quintana. La presentadora de televisión ha disfrutado de dos meses de relax y desconexión, pero ya ha tocado volver a la rutina y al plató de su programa. El día elegido era este lunes, y para la ocasión, le recibía su compañero y amigo, Joaquín Prat.

«Tenemos más exclusivas preparadas para arrancar temporada. Ya está todo preparado, y tengo que dar las gracias fundamentalmente a Joaquín, a Patricia, a Ana Terradillos, a todos los compañeros que han mantenido este programa con unos resultados espectaculares. Joaquín, yo el año que viene me voy a ir un mes más», empezaba diciendo la presentadora antes de dar comienzo a su programa.

«Bienvenida», le empezaba diciendo Joaquín a Ana Rosa. «Una mañana cargada de actualidad. La casa te la hemos dejado reluciente y vuelve renovada», continuaba. Además, ha querido recordarle a Ana Rosa que ya lleva 16 temporadas en televisión. «Pues es muy curioso, después de 16 temporadas, ayer tenía un poco de mariposillas en el estómago y no cené», explicaba Ana Rosa, que ha pasado unos días de nervios antes de volver a su programa.

Y para Joaquín Prat no ha pasado desapercibido el nuevo look que ha lucido Ana Rosa Quintana en el nuevo curso escolar. «Te has cortado el pelo, estás más joven…», apuntaba. «Me lo he cortado sí, qué voy a hacer, algo hay que hacer», decía Ana Rosa Quintana entre risas antes de poner en marcha la nueva temporada. ¡Bienvenida!