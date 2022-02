Ana Obregón concede este lunes en la noche su primera entrevista en televisión tras el fallecimiento de su hijo, Álex Lequio. Dos años después, tiene las fuerzas de enfrentarse a este duro relato que se emitirá en prime time en la nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’, el programa de entrevistas de Bertín Osborne. El presentador siempre ha presumido de que sus invitados acuden a este espacio de televisión sin necesidad de pagarle ningún tipo de caché, algo de lo que también presume Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. Sin embargo, la última publicación de la actriz lo desmiente, sin quererlo, y revela que ella sí que ha cobrado caché. Además de confesar que todo irá destinado de manera íntegra a la Fundación Aless Lequio, que lucha contra el cáncer infantil.

¿Paga Bertín Osborne a sus invitados al programa de entrevistas?

Bertín Osborne siempre ha negado que pague a sus invitados VIPs por sentarse en el sofá de su casa, o por ser él quien se traslade a sus casas. Por su programa han pasado todo tipo de rostros conocidos: políticos, cantantes, actores, humoristas… nadie se le ha resistido a Bertín Osborne. Sin embargo, a juzgar por las palabras de Ana Obregón, sí que han cobrado por participar en el programa de entrevistas. Ha sido en la tarde de este lunes cuando la actriz ha dicho lo siguiente: «Todo mi caché irá destinado a la FUNDACION ALESS LEQUIO para investigar el cáncer 🙏🏽 “Jamás me lucraría con mi dolor”. Estas palabras indican que efectivamente, sí que cobra por participar en este programa.

Y es que llama especialmente la atención que desvele esto, ya que el cantante de rancheras siempre ha negado que pagara a sus invitados. Desde que en 2015 abriera las puertas de su espacio bajo el nombre de ‘O en la tuya o en la mía’, en la cadena pública, ha evadido a muchas preguntas sobre el caché que pagaría a sus invitados. Tanto él como los directores del programa en diferentes cadenas.

Lolita Flores habló de que Bertín Osborne sí le había pagado

No es la única famosa que ha revelado que sí que ha cobrado. Hay que echar la vista a cinco años atrás, en el 2017. Por aquel entonces, Lolita Flores reveló lo que el cantante de rancheras le había desembolsado por participar en ‘Mi casa es la tuya’. Aunque no dio una cifra exacta, en una rueda de prensa habló de una deuda de mil pesetas que Bertín le debía a Lolita. Sin embargo, ella asegura que se lo devolvió y bien devuelto cuando acudió a su programa: «Ya me lo pagó bien cuando fui a su programa, y muy bien», fueron sus palabras sin revelar muchos más detalles de la cantidad económica que le habría desembolsado.

El programa de entrevistas en casa de Bertín Osborne lleva en activo desde el año 2015. Primero fue en la cadena pública, donde quizá eran más reacios a la hora de hablar de un caché a los invitados ya que La 1 está sufragada por los impuestos de los españoles. El presentador estuvo al frente de ‘O en mi casa o en la tuya’, en La 1, durante dos años. Sin embargo, la cadena pública no pudo igualar la oferta que en el año 2016 Mediaset le hizo. Le ofrecía un contrato de dos años y medio, un coste por programa que supera los 225.000 euros, más emplazamientos publicitarios. La cadena pública no pudo igualarlo.

‘Mi casa es la tuya’ lleva en antena desde el 2016, emitido en el prime time de Telecinco

Fue entonces cuando comenzaron a trabajar en el mismo programa, pero con un nombre diferente ‘Mi casa es la tuya’. Desde entonces, Bertín Osborne tiene invitados de altos vuelos con los que cosecha grandes datos de audiencia para Telecinco. Y es que Bertín ganaba en Mediaset casi el doble por programa que en la cadena pública. Ahora, y a pesar de los intentos del cantante de rancheras de asegurar que no paga a sus invitados, la última publicación de Ana Obregón ha hecho saltar las alarmas. ¿Saldrán nuevos rostros conocidos a anunciar el caché que han cobrado por participar en este programa? ¡Estamos deseando de saber las cifras estratosféricas de los personajes más VIPS de nuestro país!