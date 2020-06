Una vez acabado ya ‘Supervivientes 2020’, los concursantes se enfrentan a la realidad. En el debate final del programa, los finalistas se han puesto al día de todos los frentes que tienen abiertos y que les esperan en sus casas. Ana María Aldón se ha tenido que enfrentar las declaraciones de la hermana de José Ortega Cano y que no la dejaban en un buen lugar.

Hay que remontarse a los inicios del concurso y a la mala relación que tenían la diseñadora y Rocío Flores. Esto provocaba que fuera de Honduras, Kiko Jiménez se sentara en ‘Sábado deluxe’ para contar la mala acogida que había tenido la mujer de Ortega Cano dentro de su familia. Es aquí cuando desvelaba que en una conversación telefónica, la hermana del diestro, Carmen, había llamado de todo a la de Sevilla.

Después de ver los vídeos, Ana María Aldón se ha quedado atónita y sin poder hablar y ha querido saber si su marido estaba disgustado con su paso por el concurso. Jorge Javier Vázquez le explicaba con pelos y señales lo sucedido y la diseñadora destapaba los difíciles inicios que tuvo dentro de la familia de su marido. «No creo que Carmen lo haya hecho con mala intención, es la hermana de mi marido y la respeto. Me llevo bien con todo el mundo porque no entro en conflicto con nadie, vivo felizmente con mi marido y los demás viven en sus casas», relataba.

Una entrada complicada

De la misma forma, Ana María Aldón confirmaba que su entrada en la familia fue complicada «por todo lo que tenía alrededor». «La persona con la que compartía mi vida me apoyaba tanto que me importaba cero lo que decían los demás. Es normal que me miraran con cierto recelo, pero no soy ninguna vagabunda. Nadie me ha recogido de la calle», proseguía.

Sobre Kiko Jiménez, la diseñadora asegura que no quiere opinar sobre él y que prefiere tener presente los sentimientos y los buenos recuerdos que tiene del joven de su época de noviazgo con Gloria Camila. «Me parece un sinvergüenza, debería tener respeto por el que fue su suegra», atacaba Rocío Flores.

Preocupada por José Ortega Cano

Después de conocer que su marido había entrado en todos los programas para desmentir varias informaciones, Ana María Aldón se mostraba dolida por ver a su marido comportarse de esa manera. «Soy la culpable de que se haya visto envuelto en esto, sabía que podía pasar pero vine con dos propósitos. Uno por mi madre porque está en una circunstancia especial y quiero cuidarla. Espero que haya visto como soy», decía con los ojos vidriosos.

Está claro que el concurso ha supuesto un antes y un después en la vida de la diseñadora, no solo por los aprendizajes que se ha traído por Honduras, también por el radical cambio de look con el que ha regresado a España. Con el pelo corto, a consecuencia de cumplir su promesa a cambio de varios cocidos, y de rubia platino, Ana María Aldón cuenta los minutos para volver a ver a su marido y a su hijo, el pequeño José María. «Entraste con un bonobús de la tercera edad y ahora te van a dar el carnet joven«, piropeaba Jorge Javier Vázquez después de verla.

Cabe recordar que la diseñadora cumplió su promesa de raparse la cabeza a cambio de disfrutar de varios cocidos. Esto provocaba que el diestro felicitara a la organización del programa por haber conseguido este hito. «Estaba muy guapa. Sabía que el pelo corto le iba a favorecer porque tiene una carita pequeña y con más pelo se le ve más pequeña todavía, luce mucho sus facciones. Se la ve más joven”, decía por entonces.