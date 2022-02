Este domingo, Nagore Robles dejaba la casa de Guadalix después de vivir la experiencia en ‘Secret Story’ durante varios días. La colaboradora de televisión llegó el pasado miércoles para convivir con el resto de concursantes y tenía un papel importante en la prueba semanal, ya que desempeñó la figura de reina del castillo en la nueva prueba, que dividió a los participantes en señores y vasallos. Su estancia en la casa de los secretos ha dejado momentazos muy divertidos y ha logrado disfrutar mucho de esta experiencia. De hecho, ha hecho muy «buenas migas» con algunos de los concursantes y su ausencia ya se nota. Precisamente Álvaro se ha roto al hablar de la colaboradora tan solo unos días después de la marcha de Nagore Robles.

Álvaro revela que Nagore Robles le ha ayudado a aprender a sentirse bien en la casa

Álvaro se ha sincerado en ‘Secret podcast’. Se ha sentado frente a los micrófonos de este nuevo podcast de la casa de los secretos y se ha sincerado sobre su paso por el concurso. Un mes después de que entraran en la casa de Guadalix de la Sierra, ha querido hacer un repaso por su participación y, sobre todo, de la salida de Nagore Robles. “Siempre fue mi sueño participar en esta casa, disfrutando de todo… y ahora que estoy aquí, es verdad que tiene cosas muy malas, pero el verdadero sentido que tiene es el valor que le das a la ausencia”, ha comentado.

El concursante ha revelado que ha sido Nagore Robles la persona encargada de hacerle aprender a sentir todos esos sentimientos a los que ahora le ayudan más a disfrutar de la experiencia: “Ahora empiezo a hacer amistades verdaderas con alguno de mis compañeros, con personas que realmente aprecio y por eso creo que duele tanto una expulsión… todo esto a lo único que se resume es al corazón, y la ausencia es lo que te da esa magia, merece la pena vivirlo. No hay mejor manera de vivir esto que vaciarse completamente y a través de la ausencia valorar todo lo que tienes, y luego recogerlo y avanzar como persona”, ha reflexionado.

Lo que opina Nagore Robles sobre el concursante

Este domingo, a su salida de la casa, Nagore se sentaba en el plató del debate de ‘Secret Story’ y opinaba sobre algunos de los concursantes que están participando en la casa. Sobre Álvaro, aseguraba que «tenía mis dudas y las sigo teniendo. En muchas ocasiones no me lo creo. Creo en su sensibilidad, sí, pero también creo que la utiliza para mostrarse vulnerable, tener al público en el bolsillo y en ocasiones utilizarla en la casa para ponerlos en contra del público», revelaba. «Puede sentir algo fuerte por Carmen, pero no tan fuerte…Es muy envidioso. Yo se lo he dicho, cada relación es única», le confesó a Toñi Moreno.

No es del único concurso que habló. «Pensaba que Alatzne era una mujer inocente, la más inocente como ella se muestra y no lo creo. No creo que sea tan ingenua e inocente. Pensaba que las gemelas eran las más culpables de esa casa y no lo creo», desvelaba. Sobre Carmen, asegura que no deja que Rafa se acerque a nadie. «Solo quiere que cree tramas con ella, enseguida le monta el pollo», confesó.

Chabelita Pantoja, la segunda invitada VIP a la casa de los secretos

Si bien es cierto que estaba previsto que Kiko Rivera fuera el primer personaje famoso que entrara en el concurso, sus duras declaraciones contra su hermana hicieron que la dirección del programa y la productora tomaran la decisión de rescindir el contrato. Por este motivo, fue Nagore Robles quien inauguró esto. Este jueves, ha sido Chabelita Pantoja quien ha entrado en ‘Secret Story’, con pullita incluida para su hermano. «Él mismo se lo quitó, pero bueno», destacaba. «A mí me ofrecieron venir y estoy súper contenta y espero pasarlo súper bien con ellos. Que vean una cara nueva y divertida y creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Ya me toca disfrutar del ‘reality». Isa también ha charlado con Carlos Sobera sobre su entrada en la casa: «Estuve poco tiempo pero me llevé el premio, ojalá este año sea la boda con Asraf», decía. Al hablar de su posible enlace con su actual pareja, el presentador le ha preguntado: «¿A fecha de hoy tienes claro a quién sí invitarías a la boda?». Ella le respondía de manera tajante: «Tengo claro a quién no invitaría ahora mismo. De mi familia ya sabéis con quién no tengo relación y a mi hermano ahora no procede».