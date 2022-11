Llegó el pasado mes de febrero a ‘Sálvame‘ sin imaginarse que ocho meses después iba a ser una de las presentadoras más aclamadas por sus compañeros y por los directivos de Mediaset. Adela González Acuña se ha convertido en uno de los rostros más importantes de la cadena privada, que está viviendo una grave audiencia de crisis. La periodista ha sabido salir adelante a las críticas de los primeros días en su nuevo puesto de trabajo y ha conseguido hacerse un hueco entre sus compañeros de ‘Sálvame’. Ahora, celebra todo el éxito conseguido durante estos meses estrenando foto en el conocido «pasillo de la fama» de los pasillos de Mediaset.

Este martes 15 de noviembre, Adela González ha mostrado, muy orgullosa, que ella también tiene su foto colgada en las paredes de las instalaciones de Mediaset. Ha posado junto a su propia imagen y ha compartido el feliz momento que ha vivido al encontrarse con ese homenaje a su corta pero exitosa carrera en la cadena privada: «La foto de la foto! Súper contenta! Feliz y muy agradecida de corazón a Mediaset, Telecinco y La Fábrica de la tele por incluirme en la familia», escribía en una publicación.

Adela González, uno de los rostros reveladores de Telecinco

Poco a poco, la presentadora está haciéndose un hueco en los diferentes programas de Telecinco. Tras fichar para ponerse al frente de ‘Sálvame’ con Jorge Javier Vázquez, ahora también conduce la nueva edición de ‘Mediafest Night Fever’. Ya hizo lo mismo con el ‘Sálvame Mediafest 2022‘, que se celebró este verano. Los directivos de la productora y de la cadena confían en ella para los nuevos retos que llegan a la parrilla de Telecinco. Su carácter, su sentido del humor y su profesionalidad han hecho que se gane el cariño tanto de espectadores como de los directores y, en definitiva, de sus jefes. Por este motivo, han querido hacerle este inesperado regalo que ella celebra con mucho orgullo.

Eso sí. No es oro todo lo que reluce. Hace unos días se enfrentó a las duras palabras de Belén Rodríguez en las que aseguraba que la presentadora no podía «tener menos sensibilidad tratando los temas«. Unas declaraciones que no hicieron ni pizca de gracias a Adela y a las que respondió de manera tajante. «Hombre, faltaría más. Todo el mundo como colaborador o espectador tiene todo el derecho y la libertad a decir lo que opine. Por supuesto. Faltaría más», comenzó diciendo.

«Yo la verdad es que entiendo y acepto las disculpas que Belén Rodríguez me hizo en el Deluxe a través de la televisión. Las acepto, por supuesto. Yo de verdad que entiendo que lleváis aquí muchos años. Más de trece años. Con vuestras filias, vuestras fobias y sé que hay temas y días en los que es complicado que ciertos colaboradores, porque os queréis, porque os amáis, porque os odiáis, todo en el mismo día, pues no les apetece responder a ciertas preguntas pero es que ese es mi trabajo«, dijo por aquel entonces, consiguiendo el aplauso del público que estaba en el plató.