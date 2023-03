El color salmón es uno de los más socorridos en bodas y comuniones de día durante la primavera. Este tono naranja pastel somete a las invitadas a la elegancia a la fuerza, y es cierto que sienta mejor cuando tu piel está ligeramente bronceada. No tiene rival, capta todas las miradas y aunque no es muy versátil, pues podemos combinarlo con tonos como el beige, el blanco o el negro, hay que ser una chica de recursos y echar mano de la imaginación. Hoy, Virginia Troconis nos ha inspirado con un estilismo monocromático en color salmón precioso que hemos querido recrear. No te pierdas un detalle de su look y apunta nuestros tips de moda.

La mujer de "El Cordobés" saca de su armario un nuevo modelito, al menos, una vez por semana. Su gusto por la moda es ya bien conocido por todas y sabemos que es una fuente de inspiración para muchas mujeres. Acaba de dar comienzo la temporada de bodas y seguro que más de una ya tenéis una a la vuelta de la esquina, así que prestad atención al estilismo que lució hoy la influencer.

Virginia Troconis ha combinado su falda larga con unas sandalias de tiras

La prenda principal del estilismo de Virginia fue una gran falda larga en color salmón de la firma Momoni. Esta falda iba bien ajustada a la cintura con una banda en el mismo tejido. Además, tenía un corte evasé con mucho volumen y una abertura central tras la que podíamos ver una segunda capa a distinta altura. En la parte superior, la instagramer lució un chaleco de punto calado en el mismo tono que la falda. La modelo siempre intenta utilizar prendas con volantes en los hombros o en las mangas que equilibren su silueta y que den volumen a la parte superior para que su cintura parezca aún más estrecha.

La ex concursante de Masterchef puso la guinda a su look con unas sandalias de tiras con tacón alto en el mismo color que el resto de prendas del outfit. Además, como accesorios usó unos pendientes colgantes dorados, un acabado que le va muy bien al salmón, y un bolso sobre.

Desliza para ver en la galería el resto del look de Virginia y ficha las prendas con las que puedes imitarlo.