Si buscas un estilismo ‘todoterreno’ con el que poder asistir a todas tus citas veraniegas sin pasar por casa… ríndete al poder de un original conjunto como el de Victoria Federica. La nieta de don Juan Carlos ha combinado unos pantalones anchos de campana y cintura alta en color azul claro y decorado con print de cebra, y una camiseta corta azul marino con lunares grandes blancos a contraste. Ambas piezas firmadas por Carolina Herrera. En los pies, sandalias negras de tacón con plataforma, bolso de rafia de colores y gafas de sol XXL.

Con este conjuntazo, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar no solo derrocha glamour, también pone de moda una de las tendencias de la temporada: la combinación de estampados diferentes: topos y rayas. Su elegante sencillez la convierte en una imprescindible en todas las fiestas. En esta ocasión, VIC, ha elegido este modelito para asistir como invitada de honor a la fiesta que Harper’s Bazaar ha celebrado para dar la bienvenida al verano. Numerosos rostros reconocidos de nuestro país como Raquel Sánchez Silva, Lidia Torrent, o Paco León, entre muchos otros, también han asistido.

Victoria Federica acierta en su última fiesta con la combinación de dos estampados imposibles

Saber llevar bien dos estampados diferentes, y a simple vista contrarios, es una cualidad de las que muy pocas pueden presumir. Por eso, el look de Victoria nos ha dejado sin palabras. Por ser todo un acierto, por supuesto. Una de las combinaciones que nunca fallan es la de llevar lunares con rayas. No solo es una opción moderna y original, también es ideal para no pasar desapercibida y ser el centro de todas las miras, para bien. Lo correcto, según las prescriptoras de moda, es llevar un tipo de estampado en la parte de arriba, y el contrario en la parte de abajo.

De hecho, el outfit que ha llevado la sobrina de Felipe VI, ya se lo vimos este invierno (casi igual) a Tamara Falcó en Manhattan para asistir a su Semana de la moda cuando acudió como invitada al desfile de Carolina Herrera. La hija de Isabel Preysler llevó un jersey de cuello alto de estampado cebra, y una falda larga en los mismos tonos, con lunares. Si quieres recordar ese maravilloso look, pincha a continuación.

El beauty look de VIC: sencillez ante todo

Victoria Federica tiene una larga melena morena que normalmente lleva recogida. Suele hacerse coletas de caballo altas, con la raya en medio. Anoche lució el pelo recogido en su versión más pulida, dejando dos mechones del flequillo caer sobre su rostro. Para el maquillaje siempre apuesta por la sencillez. Rostro casi desnudo con sombra de ojos en color tierra y labios en un tono nude muy suave.