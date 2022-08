¡Marbella está que arde! Y es que son muchos los rostros conocidos que no quieren perderse el festival Starlite, un evento musical que se celebra cada verano. Ayer por la noche actuaba C. Tangana y el concierto fue un auténtico éxito. ¿Quiénes se encontraban entre las invitadas más vip? Carmen Lomana, Paula Echevarría, Alba Díaz, Anne Igartiburu y… la más esperada: Victoria Federica.

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar tampoco quiso faltar a una cita tan especial. Después de verla disfrutando en las aguas cristalinas de Ibiza con sus amigas, la joven puso rumbo al sur para darlo todo bailando y cantando las canciones del rapero madrileño. Y lo cierto es que, una vez más, volvió a sorprendernos con su look.

Victoria Federica se va de concierto con un estilismo de lo más informal

Ágatha Ruiz de la Prada afirmaba el pasado viernes en el ‘Deluxe‘ que Victoria Federica no puede ser más ideal y elegante. Pero lo cierto es que aunque en muchas ocasiones nos conquista con sus estilismos más refinados, en otras nos decepciona profundamente. Y esta vez, más bien ha vuelto a defraudarnos.

La nieta del Rey Juan Carlos eligió para la velada una camisa vaquera de manga larga ajustada que no terminaba de favorecerle demasiado. No sabemos si quizás fue porque decidió lucirla desabotonada para presumir de abdomen, pero en la práctica, esta prenda no nos convence. Vic, como le gusta que le llamen cariñosamente sus amigos, completó su modelito con un pantalón holgado blanco de lo más informal.

Pero ojo, porque además del de Victoria Federica, hubo otros looks de concierto que tampoco pasaron desapercibidos, algunos dignos de alabar y otros para olvidar. ¿Quieres ver a todas nuestras famosas ya? ¡Sigue bajando!