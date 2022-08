Tamara Gorro y Ezequiel Garay están más enamorados que nunca. La pareja, tras reconciliarse y darse una segunda oportunidad, ha decidido exprimir su amor (y el verano) a tope, y ha puesto rumbo a Ibiza para disfrutar de unos días de relax en compañía de sus dos hijos y un grupo de amigos. Allí no han parado de hacer planes: han navegado en lancha, se han dado chapuzones en las calas más bonitas, han salido a cenar a exclusivos restaurantes… Y, por supuesto, no han dejado de ponernos los dientes largos con toda clase de vídeos y fotografías.

En un viaje tan especial, la influencer, además, nos está regalando estilismos de ensueño: caftanes de crochet que derrochan estilo, conjuntos de lino de lo más chic, sombreros y gafas de sol ideales… Pero espera, porque ha sido con un look nocturno con el que nos ha dejado con la boca abierta. Y es que Tamara Gorro, para disfrutar de una velada familiar en la isla, ha estrenado un vestido que no puede ser más atrevido y sensual.

Tamara Gorro arrasa con el vestido fruncido más sensual

En cuanto la tertuliana ha mostrado su nueva compra en Instagram, sus seguidoras no han parado de preguntarle de dónde procedía. Y no, un vestido tan original como el de Tamara Gorro no se encuentra fácilmente. No es de Zara, ni de Mango, ni de H&M… ¡Hemos descubierto que es de Asos!

¿Quieres más detalles, verdad? Se trata de un diseño corto fruncido en color chocolate que cuenta con una llamativa mezcla de tejidos: malla y satén. Pero además de destacar por sus transparencias y formas asimétricas, también tiene una espalda cruzada que lo convierte en una pieza solo apta para las más atrevidas. Y si tú eres una de ellas, sigue bajando y date prisa en ficharlo. ¿Su precio? 45,99 euros.