Los primeros copos de nieve ya han caído en gran parte de la península y son muchas las famosas que han elegido sus mejores y más abrigados looks para disfrutarlos.

Parece que, en lugar de carbón negro, este 2021 los Reyes Magos han querido teñir gran parte de España de blanco, provocando las primeras nevadas del año. Sin embargo, parece que se les ha ido de las manos; pues, mientras que por estas fechas siempre es común ver zonas completamente nevadas, este año toda la Península se encuentra sumida en un fuerte temporal bajo el simpático nombre de Filomena. Esta borrasca mantiene a todas las comunidades autónomas en alerta por frío, nieve y lluvia y todas estamos sufriendo sus consecuencias. ¡Pero también disfrutándolas! Y es que, como bien suele decir el maravilloso refranero popular, no hay mal que por bien no venga. Y aunque el frio nos impida hacer muchas cosas, sí que nos permite gozar de unas fantásticas jornadas viviendo un primer día de nieve con una sonrisa de oreja a oreja.

La borrasca Filomena promete ser histórica. No hay más que ver datos y cifras para darse cuenta. Ha tenido que pasar una década para que muchas de nosotras podamos vivir la nieve en nuestros barrios y ciudades. Un hito que todas nuestras famosas han vivido con ilusión, por lo que han sacado sus mejores (y más abrigadas) galas para protegerse del frío y disfrutar de este primer día de nieve de la forma más estilosa. Chaquetones, bufandas, gorros y botas térmicas han salido de los armarios de las celebs del momento para pisar las calles en el invierno más blanco de los últimos años. ¡Una maravilla!

Los looks de nuestras famosas favoritas para disfrutar del primer día de nieve de los últimos años

Madrid ha sido una de las ciudades españolas donde la nieve más a sorprendido. Y es que en la capital, aunque el frío en estos meses suele ser una constante, no acostumbra a nevar tanto como lo ha hecho en las últimas 24 horas. Es en este rincón de nuestro país donde, además, viven la gran mayoría de famosas del panorama nacional. Por tanto, la ecuación no puede ser más simple. Nieve + fama = desfile de moda invernal de lo más acertado. Así, hemos podido ver en sus nevadas calles los looks más estilosos (y abrigados) de las influencers y famosas más relevantes del momento. Nos han enamorado los estilismos de reinas de Instagram como las hermanas Laura y Anita Matamoros o de Anna Ferrer Padilla; pero también de presentadoras como Nuria Roca, cantantes como Marta Sánchez o actrices de la talla de Paula Echevarría. ¡No te los pierdas!