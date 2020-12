La presentadora utiliza su cuenta de Instagram para inspirarnos con todos y cada uno de sus looks pero también para concienciar y educar en diversidad.

Hace unas semanas, mientras Tania Llasera indagaba por Internet, encontró un término con el que se sentía especialmente identificada. Ese término era body neutral, la neutralidad del cuerpo; es decir, el entender el cuerpo como algo que nos pertenece, que nos lleva hacia dónde queremos y que hace mil y una cosa por nosotras. Nada más. Una filosofía que la conquistó y de la que quiso dejar constancia a través de sus redes sociales. «Un brazo es un brazo… No estás obligada a adorarlo, ni a odiarlo tampoco; puede simplemente existir de manera neutral. Mi cuerpo es neutral y lo quiero a ratos y a ratos no y eso está bien. Es normal, soy normal y es normal que cambie de opinión»; explicaba a sus más de 700 mil seguidores. La presentadora, que sabe que su cuerpo ha experimentado grandes cambios a lo largo de su vida, lleva años mostrándose ante la cámara con total naturalidad. Lo hace a través de su cuenta de Instagram y, gracias a que ha aprendido a aceptarse tal y como es, demuestra que la talla importa más bien poco si una está contenta consigo misma.

La reportera de Como Sapiens de La 1 de TVE deja claro en cada programa (pero también en cada una de sus publicaciones) que la talla no es más que un número y que esta no nos afecta lo más mínimo si lo que queremos es ir a la moda. Podemos vestir tal y como queramos sin importar nuestra edad, nuestro peso ni nuestra complexión física. La moda está para divertirse y experimentar y Tania Llasera es el mejor ejemplo de ello.

Los looks con los que Tania Llasera sigue las tendencias del momento sin importar la talla

En cada uno de sus looks, la actriz y presentadora consigue adaptar las tendencias más rompedoras del momento y hacerlas suyas; convirtiendo su armario en la mejor fuente de inspiración para todo tipo de mujeres (y hombres). Y es que no hay nada más atractivo que la seguridad en una misma, algo que parece que a Tania Llasera le sobra. Llenos de color, estampados y originales formas, los estilismos de la bilbaína destacan por sí solos y logran atravesar la pantalla. La forma en la que combina sus prendas es enérgica, las poses de sus fotos divertidísimas y su actitud envidiable. Sin duda, ella es toda una fuente de inspiración fashionista (probablemente infravalorada) y no hay más que ver algunos de sus looks para darse cuenta.