La hija de Rocío Carrasco ha regresado de su retiro mediático para presentar la gala Golden Nails Congress, con entrega de premios incluida. Después de pararse con la prensa y ser entrevistada por la propia Marta Riesco, pareja de su padre, Antonio David Flores, la joven ha aparecido en un photocall con un estilismo muy impactante. Para este evento, Rocío Flores escogió un vestido mini de escote XXL de escándalo, plagado de lentejuelas en color lila. ¿Acertó con su look o pegó un patinazo?

Ya hemos avisado de que este año los vestidos de fiesta no pasarán desapercibidos, los brillos, el lúrex, el cut out y mostrar carne están entre las tendencias más destacas en party looks. Lucir palmito nunca ha sido un problema para la hija de Antonio David Flores, cada día se siente más cómoda con su cuerpo y hace alarde de su nueva imagen orgullosa y satisfecha, pero, hablemos de moda.

El vestido es un diseño de la firma Hinsomnia, croncretamente el modelo Aura Lila, con un precio de 299 euros. Esta prenda tiene un curioso corte ‘twist’, que quiere decir que puedes mostrar el escote plunging o infinito en el frente – como lo ha llevado Rocío– o en la espalda. No, no se lo ha puesto al revés, la prenda es así. Y tenemos que defender a Rocío, el escote hasta el ombligo es una de las tendencias más marcadas en looks de noche y no hemos dejado de verlo en alfombras rojas y eventos de high fashion.

Rocío Flores combina su escote XXL con plataformas de vértigo

La prenda tenía una manga túnica acampanada muy chic, en general, el vestido es un acierto, pero, quizá, para presentar una gala, hubiéramos preferido el corte largo o midi con abertura frontal, para compensar el escote y darle un toque más sofisticado. El brillo del vestido iba también en sintonía con sus uñas, con pedrería brillante incrustada.

Esta firma parece estar ya especializada en apariciones estelares, pues es la misma que usó Anabel Pantoja para asistir a su Sálvame Deluxe enfundada en una malla de brillos blanca.

Por último, la joven influencer, apostó por unas plataformas XXL, que se han convertido también en el calzado de fiesta de las colecciones de otoño-invierno 2022/2023. El tono de los zapatos encajaba a la perfección con el color del vestido. Además, este modelo lucía una tira de sujeción al tobillo para mejorar su agarre, punta cuadrada (súper trendy) y tacón ancho. En definitiva, un buen look para salir de fiesta, aunque, quizá, algo explosivo para presentar una gala.