Si tienes una boda o un evento importante en el que quieres lucir un escote pronunciado, pero tienes poco pecho, este artículo te fascinará. Sabemos que los vestidos con aberturas, los escotes plunging y el halter pueden dejar al descubierto nuestras inseguridades. Por eso, Sofía Suescun, que no tiene demasiado pecho, nos ha desvelado el truco que utiliza para elevar sus senos y crear un escote de escándalo en dos sencillos pasos. La influencer lo ha llamado «el truco de las pechugas» y ahora todas quieren hacerlo en sus casas.

La hija de Maite Galdeano no tiene ningún completo en mostrar su cuerpo tal y como es y siempre se atreve con modelitos con cualquier tipo de corte y diseño. Hace pocos días mostró una foto de hace unos años en la que su delantera llamaba mucho la atención y varias de sus fans le preguntaron si se había operado el pecho. Ella respondió que nunca se ha hecho un retoque estético de ese calibre, pero que tiene un truco llamado «el truco de las pechugas«, para elevar su pecho y crear un canalillo de infarto. ¡Que la moda no te ponga límites!

Sofía Suescun nos muestra cómo usa el push up para lucir escotazo

La novia de Kiko Jiménez compró hará unos cinco años un push up en Oysho con el que hace su truco, por supuesto, ahora está completamente agotado. Pero no os preocupéis porque hemos encontrado uno exactamente igual. Ahora hay uno muy parecido en la tienda de lencería Etam con un precio de 30 euros, se trata de un sujetador de silicona, sin tirantes que tiene un cierre frontal que nos da mucho juego.

Si simplemente queremos elevar nuestro pecho en un escote recto de palabra de honor, lo pegamos a nuestros pechos a la manera convencional. El problema viene cuando queremos lucir un escote pronunciado y no queremos que se vea el enganche de ambas copas en el centro. ¿Qué hace Sofía Suescun entonces? Muy sencillo, desabrocha el clip del frente y pega cada copa en sus pechos, eso sí, en lugar de colocarlo en horizontal, lo pega en vertical, haciendo un efecto push up increíble, y sin rastro de ningún enganche, tira o pegatina.

El push up ideal para escote cut out o halter

Para que el push up no pierda la adherencia y sobre todo, para que no se nos caiga cada dos por tres, hay que guardarlo siempre con la película protectora. Se puede lavar con agua y jabón, seguirá manteniendo la pega aun así. Si tienes un modelito con espalda descubierta y no quieres lucir tiras en los hombros, este tipo de sujetadores son nuestro mejor aliado. La diferencia de los pechos después de usarlo es pasmosa, parece que sean operados. Un escote halter abierto como el de Sofía Suescun es ideal para crear esta técnica y realmente parecerá que no llevamos nada en nuestra delantera.

Intenta pegarlo de abajo a arriba para que el sujetador tire del pecho y lo eleve más, mírate en el espejo antes de ponerte el vestido, para que ambos pechos queden a la misma altura y listo. No tendrás que preocuparte más de ellos.

La lencería adhesiva invisible está cada día más conseguida, los nuevos modelos con formas imposibles nos ayudarán a lucir cualquier tipo de escote sin rastro de lencería. ¡Hazte con uno!