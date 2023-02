Como cada año Samsung celebró un evento para presentar sus novedades en tecnología. En esta ocasión, la marca de telefonía presenta el nuevo dispositivo de una de sus grandes firmas en el evento Galaxy Unpacked. A este gran evento ha asistido, como ya viene siendo costumbre, Paula Echevarría quien lleva siendo embajadora de la marca varios años. La actriz se dejó ver con look de inspiración animal print que atrajo instantaneamente todas las miradas.

La influencer nos tiene acostumbradas a estilismos arriesgados y es la primera en apostar por las tendencias más atrevidas del momento. Aunque siempre nos enamora con todos sus outfits y es una experta dando clases de elegancia, en esta ocasión la mezcla no ha sido tan brillante como a las que nos tiene acostumbradas. Esta claro que Paula es toda una bestia de la moda, sin embargo, en esta ocasión su look no nos termina de convencer. La asturiana se decantó por un mono o catsuit ceñido con estampado de leopardo brillante y hombreras. Las hombreras no se ajustaban del todo a su figura y creaban una silueta descompensada. El pecho se veía oprimido por las características del mono y su cintura, al no ceñirse en ningún punto, daba una sensación de rectitud que no favorecía a su estupenda figura.

Paula Echevarría impacta con un look salvaje en el evento de Samsung

En los pies calzaba unas preciosas botas altas de Loewe y, aunque nos encantan, el resultado no nos termina de encajar.Las botas over the knee o mosqueteras están triunfando entre las más jovenes, pero en esta ocasión y combinadas con un mono tan llamativo pasan a un segundo plano y desentonan con la coherencia del look.

El maquillaje en colores tierra y su pelo recogido destacaban los rasgos de la actriz que aunque buscaba una inspiración animal quedó opacado por la fuerza de su look.

Sin embargo, otra de las protagonistas de la noche fue Isabel Jiménez con un elegante vestido-blazer que le quedaba espectacular. Al evento de Samsung se sumaron también otras personalidades como la presentadora de Tele5 Sandra Barneda, Marc Márquez o Maxi Iglesias en una noche muy especial para todos los amantes de la tecnología.

Te contamos todos los detalles sobre del look de Paula Echevarría en la galería y no te pierdas ningún detalle deslizando a continuación.