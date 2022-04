La influencer ha pasado las vacaciones en su tierra natal, en Sevilla. En los últimos días la hemos podido ver disfrutando de la Semana Santa, pero ella no descansa en lo que a moda se refiere, siempre tiene un modelito a punto. Rocío Osorno es una amante de los estilismos de Zara y en esta ocasión se ha dejado ver con un mono asimétrico con un estampado floral muy original, que os servirá para cualquier ocasión.

A la diseñadora las prendas de Inditex le inspiran muchísimo, no es la primera vez, ni la segunda en la que vemos a Rocío enfundada en prendas de la marca de Amancio Ortega. Sin duda Zara es su favorita y en esta ocasión se ha enamorado de un mono con un estampado floral muy moderno y ha creado un look que os servirá para una comunión, para una cena o un evento nocturno, porque es de lo más versátil.

Combina el mono más original de Rocío Osorno con un bolso en un color plano y triunfarás

El look estaba formado por un mono de escote asimétrico con un lazo grande en el hombro izquierdo. Además, tenía corte midi y la forma del pantalón era acampanado y muy vaporoso. Pero sin duda lo mejor del mono era el estampado floral en tonos blancos, azules y rosas, con un aire asiático de lo mas cool. Esta temporada los estampados de estilo oriental están de moda y no dejamos de verlo en todo tipo de prendas.

Otro de los puntos fuertes de este estilismo fueron los accesorios que eligió la diseñadora. Por un lado, un bolso tipo clutch rosa palo que combinaba genial con el color del bajo de los pantalones. Para adornar sus orejas eligió unos pendientes de cristal, que recordaban a los adornos de las lámparas chandelier tan decimonónicas, y que se están volviendo tendencia.

Para sus pies optó por unas sandalias con tiras de tacón alto y ancho también en rosa palo que le regalaban a la estilosa influencer unos centímetros de más.

Lo asiático está de moda y en estampados no dejaremos de verlo esta temporada

La sevillana ha elegido un maquillaje sencillo y natural para este look tan primaveral. Su característico eye-liner negro en el párpado superior no falta nunca. Aplicó un poco de rubor en sus mejillas y de iluminador o concealer para retocar sus ojeras y disimular un poco el cansancio. No tenemos muy claro si usó base porque el bronceado de Rocío es realmente espectacular. En su peinado no se paró demasiado, y prefirió dejar su densa melena castaña oscuro suelta y sin más adornos. Deslizad para ver el look completo de Rocío Osorno e inspiraos con el estampado.