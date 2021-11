Todavía no han llegado los días más fríos y los abrigos parece que seguirán en el fondo de nuestros armario durante unas semanas más. Entonces, ¿cuál es la prenda que mejor nos encaja para protegernos de las jornadas más frescas? Pues la respuesta esta temporada no nos deja ninguna duda: un chaleco como el que lleva Marta López es la opción ideal. La colaboradora de televisión tiene un estilo muy definido, adaptando las tendencias a su propio gusto. Y eso es lo que ha hecho con uno de sus últimos looks, donde el gran protagonista es un chaleco acolchado, tendencia total este otoño.

La colaboradora de Sálvame ha optado por el estilismo más cómodo en negro total, con unos legging de polipiel, un jersey de punto y unas botas altas de tacón cuadrado con cadena, todo de la firma Dlab. Pero de todo su look ha destacado el chaleco acolchado con borreguito y botones, con un original cinturón que lleva incorporado un bolso. Una prenda de lo más versátil y especialmente cómoda al tener incorporado el bolso para llevar lo imprescindible encima sin necesidad de tener que llevar otro bolso, también de la misma firma que el resto del conjunto.

El chaleco acolchado de Marta López que triunfa este otoño-invierno

Los acolchados son cada año las prendas más buscadas cuando llega el frío, pero esta temporada otoño-invierno 2021/2022 están entre las tendencias más top, que los grandes diseñadores han mostrado en todas sus colecciónes, pero que también puedes encontrar en las tiendas low cost. En abrigos, parkas, sobrecamisas o chalecos… no puedes dejar pasar alguna de estas prendas si quieres estar a la última. En el caso de los chalecos son, sin duda, la elección perfecta para los días de entretiempo y, lo que todavía es mejor, son ideales para rematar cualquier estilismo. Para ir a la oficina, para un día de compras de la mañana a la tarde o incluso para combinar con prendas más festivas, vas a ser la más estilosa si vistes uno de ellos.

Acolchado y borreguito, la mejor combinación posible

La prenda de Marta López está a medio camino entre el clásico chaleco y la chaqueta. Además del acolchado está forrado con borreguito, para hacerlo aún más gustoso, calentito y confortable. Todavía está disponible en la web de la firma en la talla única que va de la 36 a la 44 y tiene un precio de 44,95 euros.

Gracias a él, la colaboradora ha conseguido dar un toque especial al look más básico para llevar en cualquier situación en estos días otoñales.